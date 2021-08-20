人大押後《反制裁法》納附件三　譚耀宗：委員長會議決定暫不表決

全國人大常委會會議今天（20日）閉幕，消息指，人大常委會將押後表決有關把《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的草案。

全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究，譚相信這會令反外國制裁法更有效果。

特首林鄭月娥早前表示，她已向中央提交「被諮詢的意見」，包括建議透過本地立法在港實施《反制法》，認為本地立法過程將可以澄清和釐清《反制法》在香港實施的法律框架和法律程序等，更加符合香港的法制要求，但指今年內難以完成立法程序，強調已就本地立法框架作初步討論。



今次常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究。我相信這會令《反外國制裁法》更有效果。 全國人大常委譚耀宗

知情人士早前稱立法「宜簡不宜細」

全國人大常委譚耀宗日前表示，人大常委會將於今天（20日）討論，審議將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三。譚耀宗指，是次草案比較簡單，只要求將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，要求特區政府建立相關制度，並不會討論在港具體執行細節，亦未訂下香港立法時間表。

知情人士早前向《香港01》透露，有關立法「宜簡不宜細」，若條例訂得太仔細，會令香港執行時無迴旋空間，最好更是「備而不用」。

新華社周二（17日）指，全國人大常委會第三十次會議17日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於增加《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定草案的議案、關於提請審議全國人大常委會關於增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定草案的議案。受委員長會議委託，常委會法制工作委員會主任沈春耀作出説明。

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▼部分被美國制裁的中央及港府官員▼

