歐洲商務協會批港府檢疫過嚴　商界憂影響國際金融中心地位

港府近期收緊針對外防輸入的防疫政策，香港歐洲商務協會昨日（19日）向特首林鄭月娥及相關官員發公開信，批評港府的最新措施是顯著倒退，防疫政策過於嚴謹並不合比例，指措施令國際商業社群擔憂來港人士會否一直受困，影響香港作為國際金融中心的地位。



協會呼籲港府定立清晰的退出防疫措施策略（exit strategy），考慮全體人口的心理狀態質素（mental wellbeing），並放寬所有已接種疫苗旅客的隔離檢疫措施，強調嚴謹的檢測工作支援有助重啟國際及本土商務。



Frederik Gollob為香港歐洲商務協會主席。（香港歐洲商務協會facebook圖片）

由香港歐洲商務協會主席Frederik Gollob撰寫的公開信指，歐洲多國已離開疫情最嚴峻的時間，即使近期確診數字有上升，已加速接種疫苗的國家，嚴重個案及死亡數字亦較去年減少，認為疫苗接種計劃、嚴格的檢測計劃及本土的防疫措施，已證實是平衡健康及經濟復甦的方案，而歐洲已陸續恢復空路航班，已接種疫苗人士大部份都可以毋須隔離地前往目的地。

協會指，變種病毒出現，相信傳染風險在會繼續下去，疫苗接種計劃亦很可能需要增加接種劑數，以加強已接種人口適應新的變種，以減低極端個案出現，相信有機會是新常態。商會指，不少國家已制定計劃應對現況，與新冠病毒共存，將其視為與季節性流感類似的存在，而這些地方已加速接種疫苗，部份亦提供了疫苗加強劑，認為這些措施容許生活復常，經濟全面重啟。

稱港專家「不合比例地」憂慮完成檢疫後出現的零星個案

商務協會認為，港府專家顧問近期憂慮完成隔離檢疫後出現的零星個案，認為這種憂慮是不合比例（out of proportion），並再次令國際社會感到擔心。商會解釋，他們認為香港應盡快對外開放，否則新的隔離檢疫措施會令國際社會質疑，來港人士會否一直被困，稱這個憂慮將危及香港作為國際金融中心的地位。

香港歐洲商務協會建議，港府盡快制定清晰的退出抗疫措施策略（exit strategy），除了考慮本地健康風險，亦要兼顧全體人口的心理狀態質素（mental wellbeing），特別是針對兒童及長者等高風險人士。商會認為，建立此策略會成為重建自信的基本，讓本土及國際的商家及早進行計劃。

建議放寬已接種疫苗旅客的隔離檢疫措施

協會亦建議港府繼續加快疫苗接種工作，並繼續放寬所有針對已接種疫苗旅客的隔離檢疫措施，因為這有助與嚴謹的檢測工作支援下，重啟國際及本土商務。