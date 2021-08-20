施政報告｜工聯會提交建議　包括23條立法、大學必修國安教育科

工聯會就2021年度《施政報告》提交建議書，今（20日）與行政長官林鄭月娥會晤。立法會議員郭偉强表示《港區國安法》並未涵蓋《基本法》第23條的所有內容，建議當局應在一年內定立相關法例，確保國家安全獲得全方位保障。他又指應督促各大學推動國安教育為必修科目，確保大學生明瞭國安的重要性，又另建議政府加推金額不少於5,000元的消費券，為失業人士創造就業機會。



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提出六大方向 提升管治效率、紓貧共富

2021年的《施政報告》是《港區國安法》落實和完善選舉制度通過後的第一份施政報告，工聯會會長吳秋北指出工聯會要求政府在六大方向開展新政，其中包括「鞏固國家安全」，「提升管治能力、施政效率」，「改善勞工權益」，「重整經濟結構、培育相關人才」，「紓貧共富、樂業安居」、 「更好融入國家發展大局」。理事長黃國提到鑒於新冠肺炎疫情持續令本港勞工市場受到嚴重衝擊，不少打工仔女面對失業開工不足的苦況，建議政府發放緊急失業或停工現金津貼，上限為9,000元。他亦建議提升破產保障欠薪基金墊支上限，確保僱員得到合理的補償。

麥美娟：政策局重組可提升政府施政能力

工聯會副會長麥美娟建議部份政策個必須分拆重組，例如將房屋、發展、運輸及環境政策範疇重組成房屋及發展局，交通運輸局，以及環境及工務局。另應完善現時的問責制，包括擴大問責團隊加強問責制的政治能量及提升政府的施政能力。

陸頌雄：保障零工人士權益 增設「絕對貧窮」貧窮線

立法會議員陸頌雄則指出政府應盡快就「零工經濟」進行研究，徹底解決零工的雇傭身份判定問題以保障零工人士，如於外賣平台接單送外賣的「打工仔」，以保障他們的權益。另外，政府亦應為貧窮群組定立減貧目標，新增「絕對貧窮」貧窮線，讓政府及扶貧委員會定立更精準的扶貧措施。

被問到行政長官對措施的反應，麥美娟指「特首最終點寫仲未知 」，但他們有在個別議題上作更多的討論，如如何加強施政效率，政策局重組，提升就業機會等。她又相信加推消費券會令經濟更好，望政府可接納其意見，但詳細有待財政司再作考慮，會向政府提供更多利民的意見。