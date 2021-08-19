施政報告｜葉劉出招鼓勵生育　新民黨倡2萬元資助新生嬰孩家庭

新民黨今日（19日）就《施政報告》提出建議，以「促進人心回歸，香港走向光明」為題，希望政府施政可加強香港人國民身份認同，增加土地供應舒解民怨。她認為特區政府應重新審視所有過去曾討論的選項，包括發展祖堂地、郊野公園邊陲地帶、釋放綠化地帶及濕地緩衝區等選擇，促特區政府應竭盡所能考慮所有方案。



新民黨亦建議特區政府鼓勵生育，加強支援措施，例如托兒和課後支援服務，更建議政府向新生嬰兒父母派發2萬元現金資助，鼓勵更多家庭生育。葉劉另倡港府對港鐵未來發展的住宅物業項目實施利潤管制，並要求港鐵將部份上蓋交由政府發展公營房屋。



把握黃金時機推行各項政策 解決土地問題

葉劉淑儀今日發表《施政報告》建議時指，現時是政府推行各項有利民生政策的好時機，因為立法會不再有非建制派「拉布」癱瘓施政，效率大幅增加，呼籲港府把握時機「大刀闊斧」的改革，盡快解決香港的重大社會問題。

葉劉指現時最嚴峻的社會問題是土地供應落後，嚴重阻礙公私營房屋發展，除了思考有何覓地方案，她亦建議葉劉考慮善用《收回土地條例》及通過「土地共享先導計劃」等方案促進公私營合作，促特區政府應竭盡所能考慮所有方案。

不滿港鐵成為地產商 應規管營運模式

葉劉淑儀指，港鐵公司作為公共交通服務提供者竟坐擁鐵路站上蓋大量物業，多年來獲取豐厚利潤，她對此感到極為不滿，認為應該規管港鐵營運模式。她建議特區政府對未來港鐵發展的住宅物業項目實施利潤管制，為發展項目設上限，一旦推算的利潤超過某個百分比，剩餘的利潤不應只如現時般跟政府分享股息，應該要求港鐵將部份上蓋樓宇交由特區政府作公營房屋。

促人口政策改革 加強托兒及課後支援服務

容海恩指為了對抗人口老化問題，特區政府應該鼓勵生育，但現實上香港的生育率長期偏低，政府應該透過政策提升香港人生育的意慾。政府可以加強各類支援措施，例如托兒和課後支援服務，提高子女免稅額和向聘請外傭家庭提供免稅額等，減少生育家庭的壓力。另外亦建議政府參考新加坡，向新生嬰兒的父母派發2萬元現金資助，鼓勵更多家庭生育。

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不滿西九文化管理局超支 批戲曲中心設計不切實際

被問到會否擔心西九文化區發展繼續超支，葉劉淑儀指極度擔心，估計之前立法會的撥款已經用盡。她說文化區發展的經常性開支極大，而且只有「硬件靚」卻欠人性化，以戲曲中心為例，租金極度昂貴，但設計上不切實際，連洗手間和食物供應等基本功能都不足夠。她說這樣反映了管理出現問題。新民黨立法會議員容海恩補充指，近日西九文化局有多人離任，令人質疑管理出現問題，亦都擔心未來各項文化項目例如博物館等會繼續延期。

葉劉淑儀：香港教育出問題 要重新令青年「人心回歸」

新民黨主席葉劉淑儀形容，過往新高中課程內容一直「去中國化」，令到香港青年未能認識中國，國民身份認同感十分低。為了理順中港關係，未來要加強所有港人尤其是青年對國民身份認同，希望政府透過改革教育課程及重塑香港人的價值觀。特區政府應該致力加強香港人對國家的認同，紓減中港之間的矛盾，令到香港可以更順利融入國家發展。