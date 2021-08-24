十四五規劃｜林鄭指已就「六大中心」範疇　向中央提交策略性文件

特首林鄭月娥今日（24日）出席行政會議前見記者，指港府已安排主要官員與十四五宣講團會面，介紹本港政府在金融、航空、創科等三方面工作，同時已就發展「六大中心」等範疇，向中央提交策略性文件。



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稱以積極進取姿態推進十四五規劃

林鄭表示，中央是次派出高規格宣講團來港，講解十四五規劃綱要，特區政府昨天已舉行一場宣講會，立法會昨亦已舉行一場講座，形容宣講內容令人感充實和鼓舞，剩下兩場宣講會分別將與商界及青年人見面，官員亦會出席。



林鄭表示，政府以非常積極、進取的姿態推動十四五規劃，其中已安排了主要官員與十四五宣講團會面，介紹本港政府在金融、航空、創科等三方面工作，冀得到中央進一步支持，鞏固國際金融中心地位。

林鄭續指，政府正積極參與、推進香港發展綱要中提到發展「八大中心」的工作，同時已就其中六大範疇向中央提交策略性文件，包括提升國際金融中心、國際航運中心、國際商貿中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位，及發展香港成為國際航空樞紐、區域知識產權貿易中心。

林鄭指本港進入聚焦發展階段 冀提升市民生活水平

至於有關發展香港成為國際科創中心和中外文化藝術交流中心，林鄭指她早前已走訪八所大學，指當中不少大學也是從事基礎研究，又指上周五已透過工作午餐方式，與文藝產業持分者會面，商討如何用好國家支持，推進十四五規劃。

林鄭又表示，將於《施政報告》再交代有關十四五規劃的新政策，認為最重要是要得到市民支持，又稱過去一年已深切體會有了國家安全、「完善選舉制度」後，香港應進入聚焦發展、提升市民生活水平、令下一代健康成長的階段，但「重中之重」仍在防疫抗疫工作。

8月24日，林鄭月娥出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

若政黨不參選 林鄭：會覺得有些奇怪

【10:15】被問到人大常委會《反外國制裁法》延後表決納入《基本法》附件三，林鄭指，全國性法律在香港實施有兩種方式，分別是像《國安法》般直接頒布，以及本地立法。她向中央提交的意見有兩項，其一是全力支持中央決定，形容這是別無他選；其二是指出香港作為國際金融商業中心，本地立法可更加適應香港環境，令法律更有效，不為金融體系帶來太大影響或被西方惡意炒作。對於上周人大常委會會議未有通過有關決定，她認為可以理解，但這不等於她不會繼續提交意見。

全國僑聯副主席盧文端批評，若民主黨如禁止黨友參選「死路一條」。林鄭稱她個人認為，作為政治組織，議政論政參政應是其存在價值所在，若一個政治組織對以上三者全都不做，或許要懷疑其存在價值是什麼，又認為一些政治組織人士，寫批評政府的文章，一定有目標，有朝一日會想參與體制，如有一個組織不這樣做，她會覺得有些奇怪。林鄭強調，新選舉制度一定接受不同政見人士，不是清一色，又強調「愛國者」的要求是天經地義。

至於機場過境客防疫漏洞，林鄭承認個別環節或有嚴格改善的空間，務求做到滴水不漏，要從速改善不理想的步驟，相信機管局和相關航空公司已研究如何做，現時她手頭上未有資料，但相信他們和衞生防護中心會盡快交代。

林鄭承認很多國家及地區正討論調整抗疫策略，探討對自身最好的方案，但強調不同地區都有不同的考慮因素，從而擬定指引讓市民跟從。（歐嘉樂攝）

林鄭促僱主呼籲員工接種疫苗 否則自費檢測

【10:10】對於外國開始調整抗疫政策，例如新加坡陸續重開國際往來，謀求與病毒共存下重啟經濟。林鄭承認很多國家及地區正討論調整抗疫策略，探討對自身最好的方案，但強調不同地區都有不同的考慮因素，從而擬定指引讓市民跟從。她舉例新加坡的疫苗接種率已逾八成，所以選擇了與病毒共存，但香港接種率只有逾58%，相比之下並不高，考慮到情況不同，港府會繼續密切監察再作進一步決定。

對於催谷公營及私人企業員工接種疫苗，林鄭指公務員團隊在政府要求下接種率已達88%，公營及法定機構也對員工提出同政府類同的要求。至於私人企業只能按其各先利益作出指示，形容如接種率提高，防疫措施放寬，生意自然可望恢復，惟政府的要求不會進一步伸延。不過如外界希望政府發出清晰訊號，政府相當樂意，「企業應要求僱員接種，如不能接種，就要接受恆常檢測。」

影后Nicole Kidman（妮歌潔曼）。(The Undoing IG)

指妮歌潔曼獲豁免檢疫合規

【10:05】林鄭指，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，本周內公布菲、印兩國外僱來港工作工作的安排。林鄭指出，就外傭入住檢疫酒店情況，勞工及福利局將會公布詳情，目前有一間酒店願意接待來港外傭，該酒店可提供400間房間左右。她解釋，要確保外傭有序來港，強調外傭要預訂了24天檢疫酒店，方能登上航機來港，但未有其他就航空範疇有特別處理。

至於荷里活影星妮歌潔曼獲豁免檢疫惹議，林鄭指多名官員上周已作多次解釋，指本港防疫政策自首天已有豁免機制，由政務司司長負責審批，目的是在規例內，讓符合政府運作、與防疫工作有關，或有利於香港經濟發展的人士獲豁免，例如早期輸入防疫物資的人士。她強調，相關人士須定期檢測、有「點到點」的行程限制，不可以「周街走」。她又引述商務及經濟發展局局長邱騰華所言，指妮歌潔曼至今符合獲豁免的所有附帶條件。

強烈呼籲僱主仿效政府 要求員工接種疫苗

【10:00】林鄭表示，中央是次派出高規格宣講團講解十四五規劃綱要，特區政府昨天已舉行一場宣講會，立法會昨亦舉行了一場講座，形容宣講內容令人感充實和鼓舞，剩下兩場宣講會分別將與商界及青年人見面，官員亦會出席。



林鄭表示，政府以非常積極、進取的姿態推進十四五規劃，其中已安排了主要官員與十四五宣講團會面，介紹本港政府在金融、航空、創科等三方面工作，冀得到中央進一步支持，鞏固國際金融中心地位，同時已就六大政策範疇向中央提交策略性文件。

林鄭又提到，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，本周內將公布菲、印兩國外傭來港工作的安排，從而有序安排來港外傭接受21天檢疫隔離，料最少數千名外傭返港，強調安排外傭必須有序返港，故希望僱主能諒解，強調外傭須先完成預訂好檢疫酒店接受24天檢疫，方能登上航機來港。

林鄭指，自6月7日起，本港只出現了兩宗無源頭個案，但某程度不用過分擔心，因其中一個個案是「復陽」個案，另一個案的患者是在機場貴賓室被過境遊客感染，又指外來輸入個案在本周僅平均約二十宗，未對醫療系統構成壓力。

至於接種疫苗安排，林鄭指，相信市民不會再質疑打針的重要性，又指不少人打了兩針後確診，當中大部分也是無病徵或病徵輕微，又指本港現今為市民接種711萬劑新冠疫苗，共有350萬人已接種首劑疫苗，佔全港人口58.7%，但上升幅度也已慢慢收窄，每日打首針的人次少於3萬，每日在網上預約的人次亦只有一萬人。

林鄭指出，全港市民須努力提升疫苗接種率，其中在20歲以下群組，隨著即將開學，學生相信獲家長、學校支持接種疫苗，當局將會把即日籌的門檻降至12歲以上的學生；同時亦會繼續催谷70歲以上的長者接種疫苗。她強調接種率只有58.7%，未足以建立防疫抗疫雙屏障，林鄭同時強烈呼籲僱主仿效政府，要求員工接種疫苗，否則要求員工自費定期接受檢測，從而推高疫苗接種率。

【09:43】記者會開始前，政總演講廳的大屏幕換上寫有「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局」的標語。