林鄭施政報告諮詢　32人發問逾半屬建制派　政府：隨機抽樣或提名

特首林鄭月娥10月發表任內最後一份施政報告，今早（22日）在香港電台特備節目舉行公眾諮詢會，並安排現場觀眾及視像會面各53人參與。

據《香港01》統計，多名提問者均有建制派背景，在發問的32人當中，至少17人，即超過一半，有建制背景或與政府轄下的委員會有關。

政策創新與統籌辦事處回應查詢時表示，今天參與的市民部分以隨機抽樣方式邀請，另一部分由全港十八區民政事務處提名邀請參加，指安排讓熟悉地區事務的市民有機會向特首提供意見，亦可涵蓋隨機抽樣方式較難選中的人士，例如少數族裔人士。



民建聯蕭煒忠有份發問

據主持人介紹，公眾諮詢共有106位市民參與，當中53位現場出席，另外53位透過網絡平台Zoom參與，由港台委託嶺南大學公共管治研究部按全港人口特徵，依性別及年齡比例以隨機抽樣形式邀請市民；另外部分由全港18區人士邀請參與。

提問者中，八鄉鄉事委員會前主席曾憲強、沙田婦女會榮譽會長黃茂娣等人有表明身份，亦有人只提到其地區身份，沒提及政治聯繫，例如民建聯社區幹事蕭煒忠介紹自己為「南區各界聯會」理事；自稱「馬鞍山社區服務項目協會」主席的劉典祥，其實是福建省福州市政協。

諮詢會過程中，不少提問者自我介紹時提到自己關注地區，例如一名姓莫男子，來自荃灣區，是三子之父、關心兒童升學問題，在問及復康工作時，他透露自己是社區幹事。翻查資料，此人是民建聯立法會議員陳恒鑌的前議員助理莫遠君，曾於2019年區議會選舉參選，當時報稱獨立參選人。

觀塘民聯會有兩人提問 未提及組織

在諮詢會上，自稱家住麗港城的何炳恩，實際上是觀塘民聯會名譽會長，其他名譽會長包括全國人大常委譚耀宗、工聯會榮譽會長陳婉嫻等。觀塘民聯會亦有一成員在會上發問，此人在會上自我介紹為觀塘婦女聯會創會會長的梁芙詠，她其實亦是觀塘民聯會會長，該會會長包括觀塘區議會前主席陳振彬等。

此外，會上一名校長要求林鄭思考推動國情教育有何阻礙，又呼籲政府拆除法輪功橫額。他提到自己長期在離島工作，亦是香港資助小學校長會名譽主席，翻查資料此人是曾任香港教育工作者聯會黃楚標學校校長的梁兆棠。

各界委員會及地區委員會成員眾多

來自中西區的戴鴻瑜，在諮詢會上大力支持「明日大嶼」計劃，指計劃只是在社會氣氛下被攻擊，未被考慮能增加就業、賣地收益等。戴鴻瑜是中西區文化藝術協會名譽會長、亦是香港中西區各界協會常務會董。來自深水埗的黃權威，是深水埗區福利策劃協調委員會主席，2004年已獲港府頒發榮譽勳章。

會上亦有多名年青人有份提問，包括「南區青年團」成員的鄭禧年；來自離島區青年活動委員會、油尖旺區青年活動委員會、YDC青年大使、香港南區婦女會等人。

少數族裔青年：感覺良好惟時間緊迫

一名出席諮詢會的少數族裔青年在會後指，由於時間緊迫，行政長官未能回應太多，但形容感覺良好，至少可為少數族裔向政府表達更多聲音。他指政府很多公務員職位入職條件嚴苛，根本無法有參與政府工作機會，又稱自己以個人身份參加今次諮詢會，身份卑微但希望表達聲音。

一名老婦表示，過往多次參加類似諮詢會，都是受民政事務處邀請。她對《施政報告》有期望，希望政府把握現時社會穩定，更盡力施政。她指諮詢會上特首未完全回應她的問題，但理解時間有限。

政府指諮詢會主持人有讀出其他市民在香港電台公共事務組Facobook專頁的留言，讓行政長官備悉意見，惟實際上主持人只讀出一則留言。（張浩維攝）

創新辦：計劃安排更多公眾諮詢會

政策創新與統籌辦事處回覆《香港01》查詢指，《施政報告》公眾諮詢展開以來共舉辦超過20場諮詢會，聽取不同界別持份者，包括立法會議員、商會、專業團體等意見，主題涵蓋民生福利、金融、商貿、土地房屋、醫療、體育、文化藝術等範疇，正計劃為特首安排更多公眾諮詢會，具體日期、時間及參與市民的群組仍在擬定當中。

創新辦指，今天參與的市民部分以隨機抽樣方式邀請；另一部分是由全港十八區民政事務處提名邀請參加，「這個安排可以讓熟悉地區事務的市民有機會向行政長官提供相關意見，亦可以涵蓋隨機抽樣方式較難選中的人士，例如少數族裔人士。處方指，今日參與的市民中，約三分之一都有機會向特首表達意見，主持人亦有讀出其他市民在港台公共事務組Facebook專頁的留言，讓特首備悉市民意見。

創新辦強調，民政事務處在提名時會盡量確保名單能涵蓋不同的年齡組別、性別，以及不同的階層和背景，以確保可以聽到更全面的意見。