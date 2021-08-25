消費券｜謝偉俊讚「德政」促政府加碼　許正宇：計劃仍是進行式

第一期電子消費券已於8月1日向市民發放，建制派謝偉俊今天（25日）在立法會發言指，消費券是政府少有「德政」，促政府為消費券「加碼」。財經事務及庫務局局長許正宇未有正面回應「加碼」訴求，指消費券計劃仍是「進行式」，又指財政司司長當初制定消費券金額，已綜合考慮多個因素，包括政策目標、受惠人數及財政承擔。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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料消費氣氛下半年持續

謝偉俊指，市民自本月1日起陸續收到政府派發的第一期電子消費券，四出消費，不亦樂乎，各商場人潮湧現，旺丁旺市。謝偉俊形容，是次發放消費券為近年政府鮮有「德政」，既帶旺經濟，又稍紓民困，認為應就消費券「加碼」，指政府花費不少行政費建立發放消費券系統，應像演唱會、音樂會般「Encore」，再向市民發放電子消費券。他認為，若政府在農曆新年「加碼」，一定會為經濟帶來更好的提振作用。

許正宇指，消費券計劃普遍獲得商戶和市民歡迎，四名支付平台更額外加推優惠鼓勵消費，相信市面上的消費氣氛會在下半年持續。他指出消費券計劃仍是「進行式」，政府將稍後發放第二、三期消費券，又指財政司司長當初制定消費券金額，已綜合考慮多個因素，包括政策目標、受惠人數及財政承擔。

田北辰促政府研究簡化使用八達通的簡化程序，例如研究讓商戶使用語音輸入交易銀碼。（資料圖片）

田北辰稱用八達通買薑蔥 商戶不耐煩

實政圓桌立法會議員田北辰指，上周欲以消費券購買海鮮，為「手足」親自下廚，惟在屯門、荃灣兩大食環署街市，無法以消費券買海鮮，最終在非食環街市以八達通買了兩斤老鼠斑、雨斤南澳龍蝦，惟使用八達通交易需時確認，其後到雜貨店購買蔥、薑等配料時，或因金額太低，商戶在處理八達通交易時顯得不耐煩。他促請政府研究簡化使用八達通的簡化程序，例如研究讓商戶使用語音輸入交易銀碼。

許正宇指，不少街市商戶已安排電子支付工具，指正正很多人認為使用電子支付購物很麻煩，故政府希望藉是次派發消費券，讓市民習慣電子支付。