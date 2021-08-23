消費券｜李兆波稱政府有財力再派券　可加條款誘市民用私己錢

多名市民昨在《施政報告》公眾諮詢會向特首林鄭月娥要求再派消費券，香港中文大學商學院高級講師李兆波今早（23日）在港台節目表示，贊成再派消費券，認為港府財政儲備有能力再派，屆時亦可加入額外條款，吸引市民動用「私己錢」。他又指，今期消費券對振興經濟效應正逐漸減弱，近日零售業已開始重推折扣優惠。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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消費券改善失業效用達樽頸 通關才能帶動旅遊行業

李兆波表示，消費券首期款項月初派發時，市道很好，餐飲零售均暢旺，食肆尤其明顯，但消費券效應正慢慢減弱，近日零售業已要重推折扣優惠。他指，消費券整體規模約為360億元，但19年受修例運動前，零售業每月零售額也不止此數，因此相信消費券對於振興經濟的作用有限，反而要視乎市民有否額外花錢，但他相信市民未必願意。被問到消費券是否能減低失業率，李兆波坦言比較困難，其效力已屆樽頸情況，需待關口重開，才可帶動旅遊相關行業。

中大商學院高級講師李兆波。（龔嘉盛攝）

贊成再派消費券：幾百億港府做得起

李兆波贊成政府再派消費券，認為本港財政儲備有能力，「幾百億係做得起」，台灣及澳門亦有相似做法。他又建議政府可加入條款，譬如參考澳門做法，派發5,000元作消費，3,000元作折扣，或再加津貼吸引市民動用「私己錢」。

▼8.6 工展會購物節開鑼▼

