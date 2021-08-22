施政報告諮詢會｜市民大讚陳茂波消費券促再派　林鄭：使好多公帑

特首林鄭月娥正就任內最後一份《施政報告》作公眾諮詢，她今早（22日）出席港台主辦的公眾諮詢會，節目今次安排現場及視像會議各53名市民參與，即合共106人，不少發言者有建制派背景。

林鄭月娥表示，今日是她主持的第25場諮詢會，形容香港經過過去兩年，不少人反而對報告有更大期望。節目上有人稱讚財政司司長陳茂波派發消費劵的安排，問會否再派發消費劵，她回應指，該安排一次過花很多公帑，需要視情況再作考慮。



【11:45】中西區70後科創公司老闆陳先生指，自己聘用不少年青人，認為政府在鼓勵年青人到大灣區發展前，可考慮在落馬洲河套區讓青年人先適應。

中西區戴先生指，房屋問題難以單一解決，認為有需要同時考慮不同方案，又指明日大嶼推出時被攻擊，沒考慮能增加就業、賣地收益等，認為政府可考慮多作解釋工作，又指房屋政策太多持份者難解決，建議成立跨持份者平台協商，減少阻力。他認為人口老化，政府可考慮設立長者社區更好照顧長者需要。

深水埗區工商聯絡委員會主席黃權提到房屋問題，指現時輪候人士認為等上樓遙遙無期，建議特首定立上樓年期，無法滿足的提供補助，讓他們活得更快樂，並考慮在公屋以外，延伸至居屋以至中產。

在荃灣區擔任社區幹事的莫先生指，自己是三子之父，2019年社會事件期間曾考慮送小朋友回內地讀書，認為內地的機會增加，願意帶他們到內地讀書。他提到自己有10年地區工作經驗，聽前輩指前港督彭定康有定期見殘疾人士代表，而港府近年只有社會福利署署長層級會面，問政府會否有更高級官員會見殘疾人士。

明愛粉嶺陳震夏中學校長何應翰指，不少在內地居住同學無法上學，理解通關複雜，記得政府曾推出「點到點」校巴接送回校上課計劃，認為內地屋住同學來港讀書是兩地交流重要，問9月開學時可否重啟計劃。

南區青年團鄭先生提到青年上樓問題，認為主因是房屋供應問題。他又指，港府對在內地港青，例如回內地生活大學生的支援較少，問駐粵辦會否與學校加強聯絡，他亦提到林鄭大推「躍動港島南」，擔心出現東九龍的同類交通問題。另有將軍澳居民亦問及交通問題，指該區只有將軍澳隧道及山區兩點，上班時間塞車問題嚴重，無法人應付區內人口增長。



林鄭：政府一向關心殘疾人士

林鄭月娥綜合回應指，人口老化是不爭事實，讓長者安享晚年是政策目標，指港府除了為現今長者提供長生津等支持，其他增建設施等工作亦增加了8成撥款，強調會盡最大努力；至於「長者社區」的建議，她表示似乎不是多數人想法，當局鼓勵長幼共融。

她回應傷殘人士問題時指，港府一向關心有關人士，如學前教育方面，當局推出了到校學前康復計劃，讓物理治療師及言語治療師到校外訪，有助減省7千至8千個輪候位置。林鄭又指，政府肯定有定期關心殘疾人士，不少司局長在社會事件前都有落區，政府亦有舉辦高峰會，先後就教育、扶貧等問題討論，未來一有機會願意多作溝通。林鄭又提到，未來落於觀塘的公務員學院，將設有平台，展視傷殘人士藝術品。

至於跨境學童方面，林鄭表示是大問題，當局將會研究，又提到在運輸問題方面，政府發展時目前會考慮「基建先行」，先建成交通配套，相信將軍澳的交通問題在跨灣大橋、將藍隧道等開通後，很快可以解決。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

林鄭回應問題時指，7位發問者中有2位都伯非華裔人士，提到自己2006年在民政事務局負責推動種族歧視條例，指當時有業主不願租屋予非華裔人士，強調單靠推動法例仍不足夠，工作需要持續地做，而政府早期支持非華裔人士的工作集中在教育方面，因為在港生活中文不好比較困難，故嘗試幫助少數族裔人士從小學懂中文，她有一直檢視成效，認為水平有提升。

至於已成年人士如何更好融入，林鄭指民政事務局下有多個中心協助找工作、婦女社交生活如做義工。至於入職政府方面，林鄭表示留意到問題特別提到非紀律部隊，換言之紀律部隊有所增加。她指，近年幾個紀律部隊的非華裔人士都有所增加，例如懲教署亦豁免了入職的中文考核要求（CRE考試），改為面試，因為職場環境都以廣東話為主，而警隊方面亦有督察是非華裔人士，就不懂中文及英文的個案大有幫助。至於市民石小姐提到的個案，林鄭表示難以回應。

市民大讚消費券 關注會否再派



節目先集合七名市民的提名，再由林鄭統一回應。元朗前當然議員、八鄉鄉事委員會前主席曾憲強問及，政府能否在地區增撥文化藝術資源，助更多年青人培養藝行氣氛。

另有市民關注消費券明年會否繼續發放、房屋土地供應的情況、爭取婦女權益以及香港何時與內地通關等問題。其中民建聯蕭煒忠關注，政府應致力解決青年這個核心問題，問及施政報告會否增加屬地供應等。

林鄭回應時表示，政府任內一直重視婦女權益，她作為首位女性特首，明白社會對女性特首有期望，政府在任內已增設有薪產假，亦立法婦女哺乳不受岐，強調會讓女性參與更多社會事務。對於消費券的問題，林鄭稱發放一次計劃要花不少公帑，她相信財政司司長會考慮情況，並視乎香港的經濟狀況決定。

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林鄭：會「好俾心機做」施政報告

林鄭又指，香港第二季經濟增長7.5%，同時失業率亦跌至5%，認為香港經濟恢復得快，相信稍後時間會更好。她強調，隨國家的十四五規劃，讓香港可更融入國家發展大局。至於在藝術文化方面，林鄭稱，將會請今日在現場的民政事務局局長徐英偉研究，如何在地區推廣更多藝術文化的工作，強調要就文化藝術普及化努力。她又指，明白不少行業正面臨轉變，政府會與工會組織等合作，同時會構思由政府補貼，讓市民邊做邊學，協助他們轉行。



林鄭月娥在開場白指，今次報告是任期內第五份，亦是最後一份報告，形容不少人反而對報告有更大期望，指今日是她主持的第25場諮詢會。她解釋，因為香港經過超過兩年嚴峻挑戰，先後經過社會事件及疫情影響，指香港至今仍未走出困境，但有賴中央為香港立下《國安法》確保長治久安，又有經完善的選舉制度確保愛國者治港，強調在種種原因下，會「好俾心機做」施政報告。

林鄭月娥。（資料圖片／鄭子峰攝）

今次諮詢會安排網上視像會議及現場分別有53名市民參與諮詢。市民亦可在港台的facebook直播留言，有機會被抽中發問。