選委會｜長實執董趙國雄出戰地產界　李嘉誠、李澤鉅齊提名

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期日前結束。長和系資深顧問李嘉誠雖然不參選，但長和系、李嘉誠仍然至少7人參選。

翻查各候選人提名表格，參選地產及建造界選委的長實執董趙國雄共取得12個提名，當中包括李嘉誠與其長子、長實主席李澤鉅。



李氏父子未提名其他地產界選委

根據正式選民登記冊，地產及建造界共有91名選民，包括長和系前主席李嘉誠，他以長江實業集團有限公司獲授權代表身份成為選民；李嘉誠長子、全國政協常委李澤鉅則為Towerich Limited的獲授權代表。

《香港01》翻查候選人報名表，發現李嘉誠及李澤鉅罕有地運用其提名票，提名趙國雄。根據資料，提名趙國雄的獲授權代表亦來自各大地產發展商，包括合和實業主席胡應湘、新鴻基地產執行董事董子豪、恒基地產地產計劃部總經理梁錦亮等。

至於地產及建造界候選人，包括新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新鴻基執行董事郭基煇、鷹君集團主席羅嘉瑞、希慎主席利蘊蓮、合和胡應湘等人，均未有獲李嘉誠及李澤鉅的提名。



趙國雄在提名期第二日到政府總部報名參選，他表示以個人身份參選，該界別並無組名單參選。當時被問到李嘉誠會否參選選委、是否獲對方支持出選，他笑言：「你問返李生。」至於是否支持特首林鄭月娥連任、下屆特首應有何條件，趙國雄說：「選到先再講」，又指參選是因相信選舉制度。

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趙國雄共取得12個提名

1.長江實業集團有限公司李嘉誠

2.Towerich Limited李澤鉅

3.長江企業控股有限公司吳佳慶

4.Elbe Office Investments Limited 周偉淦

5.會德豐地產有限公司易志明

6.鷹君集團主席羅嘉瑞

7.希慎興業有限公司呂幹威

8.新鴻基地產執行董事董子豪

9.恒隆集團有限公司盧韋柏

10.恆基兆業發展有限公司梁錦亮

11.建僑企業有限公司胡淑賢

12.合和實業有限公司胡應湘



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施熙德、馮玉麟、周維正互相提名

由總商會會員團體組成、共有21名選民的商界（一）界別，共有17人參選該界別選委，料所有候選人將自然當選，各候選人所獲得的提名亦大致相約。參選商界（一）的長和實業執行董事施熙德、新鴻基基建投資有限公司董事馮玉麟及其士國際集團非執行董事周維正均互相提名，三人同時亦獲滙豐銀行非執行主席王冬勝、身兼永和實業董事長的行政會議成員林健鋒、裕華國產百貨董事總經理余鵬春、太古地產行政總裁白德利（Guy Bradley）等人提名。

九龍倉集團董事局主席吳天海出戰航通交通界選委，共獲得10個提名，包括香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰、公共小型巴士總商會主席凌志強、九巴董事總經理李澤昌等。

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