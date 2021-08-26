選委會｜資審會裁鄭松泰、保險界蔡志堅資格無效　陳沛然無登記

選委會選舉下月舉行，政府今日（26日）公布資格審查委員會審查結果，身兼主席的政務司司長李家超表示，共有兩人被裁定資格無效，除了熱血公民鄭松泰因為議員資格受影響而立即公布外，亦有一人因未符合地方選民資格被裁定無效。

根據資料，此人是報名參選保險界選委的尚乘集團主席兼總裁蔡志堅，他參選時報稱為企業家。《香港01》正蔡志堅查詢，暫未獲回覆。

此外，醫學界立法會議員陳沛然未在名單之內，由於資審會只DQ鄭松泰一人，意味陳沛然並無登記參加選舉委員會。



李家超在記者會上表示，兩名被裁定不符合資格的人士，除了鄭松泰外，另一人為參選界別分組選舉候選人。他表示，此人是因為未有登記為地方選區的選民，所以不符合參選資格。

根據規定，所有報名為選委會當然委員或個人選民人士，都須已登記為地方選區選民，或符合資格登記為地方選區選民並已申請作出如此登記。至於報名參選保險界的資源，根據《行政長官選舉條例》(第 569 章)附表，保險界選委提名人需要是按《保險業條例》(第41章)獲授權或當作獲授權的保險人。

醫學界陳沛然。（盧翊銘攝）

另外，立法會議員界別分組名單上，並沒有陳沛然的名字，意味陳沛然沒有登記。而梁美芬由於是基本法委員會委員，屬法律界當然選委，令立法會議員界別現餘下40人。