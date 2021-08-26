鄭松泰被DQ建制意外　陳沛然無登記倖免　泰博「行錯棋」失議席？

選舉委員會資格審查結果公佈，熱血公民立法會議員鄭松泰被指不符合擁護《基本法》及效忠特區，不符選委會參選資格，連帶即時喪失立法會議席。曾因倒插國旗罪成的鄭松泰，曾被建制派猛烈批評、提出動議DQ；去年民主派總辭，鄭松泰選擇留任，獲港澳辦不點名讚賞為「明智之舉」，為何今次會被DQ？

多名建制派對鄭松泰被DQ感意外，認為以對方過去一年表現算是「循規蹈矩」，「仲建制過建制派」，但由於官方不公開DQ理據，外界難以得知「泰博」是否涉及其他敏感事件。

同樣選擇留任立法會的醫學界議員陳沛然，今次未有登記成為選委，無做資格審查下，自然不會被DQ，鄭松泰今次是否「行錯棋」？有建制中人估計，鄭松泰屬「試水溫」，倘成功過關便可參選12月換屆選舉，不然也只是提早幾個月告別議會。



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港澳辦曾讚鄭松泰留任「明智」

改制後的選委會有三種產生方式，一是當然選委，二是指定團體提名成員，三是經選舉產生選委，全體立法會議員屬於當然選委。不過，即使是當然選委，仍需向當局登記報名，所有符合資格成為當然委員的個人，都必須於7月5日或之前提交登記表格。

現時立法會共有43名議員，經民聯梁美芬因是基本法委員會委員，屬法律界當然選委，其他建制派議員均循立法會界別成為選委。去年11月，民主派宣布總辭，只有鄭松泰、陳沛然兩名非建制派決定留任，港澳辦當時曾形容：「一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定」。

不過，鄭松泰與陳沛然一年後命運迥異，前者因為登記成為當然選委，需接受資審會審查，最終被「依法認定」不符合擁護《基本法》及效忠特區的法定條件，即日喪失立法會議員資格；後者因為未有登記，毋須資格審查，因此亦不會觸及DQ問題。

建制料鄭松泰為「試水溫」

鄭松泰被DQ後透露，資審會曾向他提出大量問題，有關文件有1厘米厚，涵蓋過去的言論、參與論壇及著作，涉及愛國尺度下是否真誠、有否盡立法會議員的憲制責任，以及是否涉及外國勢力。事實上，選舉事務處給予鄭松的信件中，提及附件列出DQ「裁定理由」，但他未有公開。

多名建制派議員均表示，對鄭松泰被DQ感意外、愕然，形容他過去一年表現「恰如其份」，「有時仲建制過建制派，我們起碼罵吓政府，他罵都唔罵，又無搞事、踩界行為」。有民建聯議員指，相信鄭松泰已考慮過參加選委可能被DQ，「如果通過資格審查，即是獲得『認證』，可參選12月換屆選舉；現在被DQ，也只是提早兩個月走人。」

候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超公布選委會選舉資格審查結果。（張浩維攝）

仍涉「七一」衝擊立法會案

有資深建制指，根據李家超的說法，資審會在考慮所有因素後，決定尋求國安委意見，由國安委定出「審查意見書」，這可能意味國安委在審查階段，發現其他問題，因而不信納鄭松泰是真誠擁護及效忠。該人指，鄭松泰確實曾就倒插國旗向選舉主任「悔過」，但他本身涉及前年「七一」佔領立法會事件，至今仍在續保。

至於陳沛然不參與選委會，意味雖然放棄選特首一票，但可平安完成立法會任期，政圈近日有傳他不會尋求連任。