鄭松泰料DQ或因倡改基本法　謝偉俊形容如烏賊：曾自認「扮本土」

選委會界別分組選舉將於9月19日舉行，候選人資格審查委會會主席、政務司司長李家超昨（26日）公布審查結果，登記為當然選委的熱血公民鄭松泰被取消參選資格，即時喪失議員資格。

對於有指鄭松泰不登記為選委，便能避過被DQ一劫，他今天（27日）接受《香港電台》訪問時指，即使今次不登記為選委，日後考慮是否參選今年12月舉行的立法會選舉時，也要考慮資格審查的因素，坦言事前對被DQ已有準備。



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李家超暗批「花言巧語漂白」 鄭松泰：時間可以證明

李家超昨交代DQ鄭松泰的決定時，稱不能公開有關詳情和理據。鄭松泰指，資審委未有在DQ信件中指不能公開信件內容，但稱信件未有交代DQ的理據。鄭松泰續指，資審委早前就三大範疇內容向他查詢，包括過往言論、文章著作和曾涉的刑事行為，及有關外國勢力的事宜，又透露資審委曾問及他部分問題，包括是否擁護《基本法》和效忠特區、作為立法會議員有否履行憲制責任等。

鄭松泰相信，資審委的DQ決定是經過整全考慮，與個別事件無關，又指若要他判斷被DQ的原因，認為或與他早年提倡涉及修改《基本法》等評論，認為在經過《國安法》立法和選舉改制後，這些對改變特區組成的看法變得「有問題」。

對於李家超昨稱：「一啲嘗試假扮擁護《基本法》或者假扮效忠特區嘅人，我唔會俾佢嘅花言巧語嘗試同自己漂白，因為騙徒往往最叻就係扮演不同角色」。鄭松泰坦言：「假唔假扮我覺得帶主觀判斷」，認為李家超作出DQ決定，或許是基於「最安全」、「無變化」的判斷，至於是否花言巧語、假扮，鄭明言：「時間可以證明」；又指如今再提及港澳辦稱讚其留任決定屬「意義不大」，因當前形勢已與選舉改制前的情況不能類比。

謝偉俊稱證明機制有效運作：唔係無牙、係人都過得

建制派立法會議員謝偉俊接受同一節目訪問笑稱，李家超「花言巧語」論是其一貫的說話特色，「措辭都幾強硬，但未必劍指呢個個案（鄭松泰）」，但他重提鄭松泰曾被公開自稱「以為我係本土派」的錄音「欺騙選民」，又質疑他在體制內像烏賊般扮建制，「仲話溫和過謝偉俊」，故此李家超的言論或與此有關。

謝偉俊又稱，是次DQ決定證明機制有效運作，「唔係無牙、係人都過得」，又指法例本身已有負面清單，DQ決定涉敏感內容，未必能交代詳細理據，強調有關做法已按程序作出。被問到港澳辦曾稱讚鄭松泰留任，但政府如今卻把他DQ，做法是否有矛盾，謝偉俊認為：「唔驗身都唔知有三高、有問題」，平時或許無需要作篩選，又重申是次做法按法定程序進行，展示制度的周詳性。

謝偉俊認為，DQ鄭松泰不等於搞「清一色」，「鄭松泰只係代表一隻色」，認為仍有不同顏色在當前選舉制度下為市民服務。

鄭松泰被褫奪立法會議員資格。

政府今（27日）刊憲，指按照《立法會條例》第35（1）條規定宣布，根據特區政府在8月26日作出全國人大常委會關於立法會議員資格問題的決定宣布，鄭松泰循新界西選區當選出任立法會議員議席昨日（26日）起已空缺。