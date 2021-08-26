選委會︱鄭松泰DQ後非建制僅餘兩人　狄志遠、周賢明成功入閘

選舉委員會合資格人士名單今日（8月26日）公佈，循立法會組別登記的熱血公民議員鄭松泰被認為不符合擁護《基本法》，因而不符合參與選委會資格，連帶DQ立法會議員席位。至於另一非建制派立法會議員、醫學界陳沛然，則沒有報名。

成功入閘的非建制派選委只有兩人，均是出選社福界組別，分別是西貢區議會主席、獨立民主派周賢明，以及新思維主席狄志遠。



社福界23人爭12席 為選情最激烈界別

選舉大改制後，民主派杯葛參選，成功入閘選委會的非建制派少之又少。西貢區議會主席周賢明立場為溫和泛民，報稱為機構總幹事，他亦是中國基督教播道會總幹事，以及機構旗下幼兒學校校監，但未有申明政治聯繫。

近年標榜自己為中間派的狄志遠，在提名期初段一度稱福利機構為避免牽涉政治而拒絕提名，不停「食檸檬」，最後艱難地獲9個提名。

社福界選委共有30席，當然選委及選舉產生選委各佔15席。然而身為港區人大代表及港區政協委員的王䓪鳴、李家祥和陳勇，計入社福界分組名單，令選舉產生的席位餘下12席。由於有效參選者多達23人，令該界別幾乎是兩人爭一席。

狄志遠接受《香港01》訪問時表示，今次是完善選舉制度後的一場好的體驗，形容過程並不容易，到今日仍未拿到選民資料，無法接觸選民。他說由於是新的制度，包括政府部門等各方面都需要適應，指自己到今日仍未收到合資格證明文件。

狄志遠料君子之爭 將落區帶動社工關心選舉

狄志遠說，社福界可說是最有競爭和選舉氣氛的界別，參選者來自不同背景，有政黨人士亦有學者，相信會有一場公平公正的君子之爭，是一場有意思的選舉過程。

狄志遠說未來3個星期會落區探訪不同單位和社工，指雖然社福界是以機構為選民，但亦希望有社工參與，關心選舉，為選舉帶來實質意義。

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