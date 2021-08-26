鄭松泰DQ︱蔡子強：民主派參選更無所適從　狄志遠：應講清楚理據

候選人資格審查委員會裁定鄭松泰在選舉委員會選舉當然委員的登記無效，他即時喪失立法會議席。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，今次DQ鄭松泰的最大問題，是當局沒有解釋理據，令參政者不知「政治紅線」所在，日後想參選的民主派更無所適從。

成功「入閘」的新思維主席狄志遠說，對鄭松泰被DQ表示詫異，指對方在立法會工作沒受到太大質疑，「點解突然間唔合資格呢？」認為「紅線」空間已經收窄。



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蔡子強指釋出矛盾政治訊息

蔡子強表示，今次DQ鄭松泰的最大問題，是當局不作解釋，舉例指鄭松泰無參與民主派總辭，曾獲港澳辦讚揚為「明智之舉值得肯定」，即鄭松泰之前倒插國旗等行為，亦應該並非政治紅線所在。他指，不見鄭松泰之後有何行為會惹來DQ，甚至有不少人批評他「委曲求全」，即使鄭松泰有觸碰「紅線」的行為，今次決定亦沒作詳細說明，質疑整個安排令人無所適從。

蔡子強認為，今次DQ鄭松泰釋出的政治訊息相當矛盾，指近日全國港澳研究會理事田飛龍、全國僑聯副主席盧文端等一方面遊說民主黨繼續參選，另一方卻有人參選被DQ，質疑做法令民主黨日後參選的誘因更小，因為參選即提供了被人DQ的機會。

狄志遠認為，政府應講更多DQ鄭松泰的具體細節，讓人能夠拿捏準則。（余俊亮攝）

狄志遠感詫異：鄭松泰議會工作無受太大質疑

參選社福界、成功「入閘」的新思維主席狄志遠，對鄭松泰被DQ表示詫異，「相信香港無乜人想像得到咁嘅局面」，指鄭松泰在立法會工作沒有受到太大質疑，「點解突然間唔合資格呢？」他認為是相關的「紅線」空間收窄了。

狄志遠提到，特首林鄭月娥近日表示希望泛民團體積極參選，如今鄭松泰被DQ，會產生不良效果，令人覺得自己無機會參選。他認為政府應講更多具體細節，讓外界知道「遊戲規則點玩」、「條線點劃」，讓人能夠拿捏準則。

狄志遠強調自己不會規限自己言論，「想講就講」，作為非建制派更要講到市民心聲，爭取話語空間，反映民意。

羅健熙表示，對於DQ鄭松泰的決定感到奇怪。（資料圖片）

羅健熙：令人難以理解 不影響民主黨會否參選立法會

外界關注民主黨會否參與12月立法會選舉，民主黨主席羅健熙接受傳媒訪問時，亦表示對於DQ鄭松泰的決定感到奇怪。他說，去年4名立法會議員被DQ時，鄭松泰無被取消資格，但今次卻認為鄭松泰不符合擁護《基本法》，質疑兩個時期的情況有何差異，令人難以理解為何有相關決定。

羅健熙說，今次結果對民主黨是否參選立法會無任何影響，仍然要等待9月會員大會再作決定。

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