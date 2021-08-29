十四五規劃｜陳茂波：做好理念思路對接　深化離岸人民幣市場發展

國務院港澳辦副主任黃柳權上率領宣講團來港，向各界宣講「十四五」規劃。財政司司長陳茂波今日（29日）發表網誌，指宣講團分享的戰略考慮、總體框架和重點方向，讓他們能全面綜覽布局與思路，強調本港要在各方面與國家政策對接，才能最大程度動員全社會的力量和資源，推動香港在國家未來的藍圖中，有更好的發展。

陳茂波指，宣講中金融及創新科技是深入探討的重點範疇，香港作為全球數一數二的新股上市集資地，需要在多方面加大力度，包括加強本港債券市場發展、提升資產管理市場的深度和產品多元化，並發展綠色可持續金融。他強調，本港可深化離岸人民幣市場發展，助力人民幣國際化進程。



國務院港澳辦率領的代表團與陳茂波及各界共同探討香港如何更好的對接國家「十四五」規劃。（政府新聞處圖片）

做好理念、思路對接

陳茂波表示，香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣樞紐，依靠連接內地的地利及市場優勢，故要思考「十四五」時期內地需要甚麼，以及香港應如何做好策略部署，才能把握好關鍵機遇。他強調本港要做好政策對接、產業對接和市場對接，而更重要的是理念和思路的對接，才能在複雜互動的市場，最大程度地動員全社會的力量和資源，推動香港在國家未來的藍圖中有更好的發展。

債券市場將有更大發展空間 各種服務需要檢視

他提到，其中一點是讓本港債券市場更深更廣的發展，指債券有效讓投資者的資金可按投資期長短的需要管理風險，有助本港匯聚長期資金，相信在內地經濟持續發展下將帶動龐大需求，並於債券通「南向通」啟動在即等背景下，香港的債券市場將有更大的發展空間。他又指，為了令債市發展踏上新台階，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌等，以至信貸評級服務，都需要檢視。

陳茂波相信，港府亦要大力提升資產管理市場的深度和產品多元化，相信在未來粵港澳大灣區「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。他認為發展綠色可持續金融，將成為金融市場增長的另一股新動力。

有條件及能力打造更多離岸人民幣計價投資工具

宣講會其中一個重點是本港如何推進人民幣國際化，陳茂波表示，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」，相信本港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。