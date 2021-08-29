十四五規劃｜陳茂波：做好理念思路對接　深化離岸人民幣市場發展

國務院港澳辦副主任黃柳權上率領宣講團來港，向各界宣講「十四五」規劃。財政司司長陳茂波今日（29日）發表網誌，指宣講團分享的戰略考慮、總體框架和重點方向，讓他們能全面綜覽布局與思路，強調本港要在各方面與國家政策對接，才能最大程度動員全社會的力量和資源，推動香港在國家未來的藍圖中，有更好的發展。
陳茂波指，宣講中金融及創新科技是深入探討的重點範疇，香港作為全球數一數二的新股上市集資地，需要在多方面加大力度，包括加強本港債券市場發展、提升資產管理市場的深度和產品多元化，並發展綠色可持續金融。他強調，本港可深化離岸人民幣市場發展，助力人民幣國際化進程。
做好理念、思路對接
陳茂波表示，香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣樞紐，依靠連接內地的地利及市場優勢，故要思考「十四五」時期內地需要甚麼，以及香港應如何做好策略部署，才能把握好關鍵機遇。他強調本港要做好政策對接、產業對接和市場對接，而更重要的是理念和思路的對接，才能在複雜互動的市場，最大程度地動員全社會的力量和資源，推動香港在國家未來的藍圖中有更好的發展。
債券市場將有更大發展空間 各種服務需要檢視
他提到，其中一點是讓本港債券市場更深更廣的發展，指債券有效讓投資者的資金可按投資期長短的需要管理風險，有助本港匯聚長期資金，相信在內地經濟持續發展下將帶動龐大需求，並於債券通「南向通」啟動在即等背景下，香港的債券市場將有更大的發展空間。他又指，為了令債市發展踏上新台階，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌等，以至信貸評級服務，都需要檢視。
陳茂波相信，港府亦要大力提升資產管理市場的深度和產品多元化，相信在未來粵港澳大灣區「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。他認為發展綠色可持續金融，將成為金融市場增長的另一股新動力。
有條件及能力打造更多離岸人民幣計價投資工具
宣講會其中一個重點是本港如何推進人民幣國際化，陳茂波表示，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」，相信本港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。