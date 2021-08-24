十四五規劃｜黃柳權：香港角色不可替代　一貫保護投資者權益

香港貿發局與香港中國企業協會今日（24日）於會展聯合舉辦「擁抱十四五、融入雙循環」高峰論壇，出席者包括國務院港澳辦副主任黃柳權和財政司司長陳茂波。論壇中黃柳權強調香港在國家發展戰略中的角色重要，呼籲社會應把握機遇與國家共同發展，又稱中央保護在港投資者合法權益政策一貫不變，香港在國家發展大局上地位特殊，不可替代。



陳茂波：致力發揮香港優勢 融入國家經濟發展大局

陳茂波指香港將繼續發揮在國家「十四五規劃」中所擔當的角色，通過大灣區進入國家「内循環」而更進一步參與內地市場，一方面可以服務國家，另一方面可令香港經濟繼續可持續發展。陳續指香港將深化與内地金融市場的互聯互通機制，令香港的獨特優勢得以發揮，香港亦將致力協助推動人民幣國際化、加強離岸人民幣業務發展，吸引更多國際投資者投資不同投資產品和風險管理產品。此外，香港可擔當内地企業融資平台，提升香港在區内綠色和可持續金融樞紐地位，為内地民眾提供更多投資理財產品。

陳茂波期望香港可在大灣區發揮作用，促使中西方科研人才進駐發展，未來與深圳的創新科技合作更緊密。

黃柳權：中央堅持改革開放 對港政策堅定不移

黃柳權指近年香港遇到新問題和挑戰，但中央政府將堅持一國兩制「不會變、不動搖」，而港區國安法實施後令香港社會恢復秩序，香港仍是很多投資者的首選，反映社會穩定所帶來的好處。另外中央一直支持香港保持自由港及獨立關稅區地位，保護在港投資者合法權益的一貫政策不會改變。

黃亦指中央政府一直堅持改革開放，過去40年一直推動經濟發展，包括由「引進來」到「走出去」、加入世貿、簽訂多項高質素的自由貿易協議，發展的深度和廣度不斷提升，堅持改革開放。他強調香港在國家發展大局上的地位十分特殊、不可替代，他亦指國家主席習近平早前已強調香港在國家改革開放發展中的地位只會愈來愈重要，促香港社會把握機遇，與各地人民交流更多，融入國家發展。

香港中華總商會會長袁武指對香港前途感一片光明，是次中央以高規格派團隊到香港介紹國家「十四五規劃」反映中央支持香港提升競爭力，提高金融中心、航運中心及貿易中心地位。他指香港未來要加強國際離岸人民幣樞紐、國際創新科技樞紐角色和高端服務業發展。他亦指《港區國安法》實施後社會回復平靜，加上現在中央政府十分重視香港在國家發展的角色，業界對未來發展感到一片光明。