暗指李永達「叫人衝自己鬆」被批「契弟」　蘇逸恒：都唔係話緊我

民主黨副主席李永達早前離港赴英國倫敦，民主黨中委蘇逸恒其後在社交平台發文稱「叫人衝，自己鬆」，被民主黨前議員尹兆堅不點名批評是「契弟」和「機會主義者」。

蘇逸恒今（30日）在記者會後被傳媒追問對事情看法，他僅稱「無咩特別，（契弟）都唔係話緊我」；至於會否參加年底立法會選舉，他指參選與否不存在個人選擇，須留待9月民主黨大會決定。



民主黨福利政策副發言人蘇逸恆（左一）、民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明（中）、民主黨青年政策副發言人曾自鳴（右一）（歐陽德浩攝）

民主黨今早召開記者會，就消費券提出倡議，民主黨中委、東區區議員蘇逸恒亦有出席。會上有記者問及他暗批李永達離港及參選問題，蘇逸恒僅稱今日只集中做消費券回應。另一名中委陳堡明稱，是否參選不是今天討論的事，強調9月黨會員大會會有決定。

蘇逸恒在記者會後完結後，再被多名記者追問對尹兆堅批評的看法，他僅指「無咩特別，（契弟）都唔係話緊我」。至於參選問題，他指參選與否不存在個人選擇，須留待9月民主黨大會決定。有記者再追問他有否退黨想法，他強調完全沒有，「其實不嬲都係咁，會鬧交，每個人有唔同諗法。」

林鄭稱政黨不參政「奇怪」 羅健熙：暫未感受脅迫意味

特首林鄭月娥早前稱，若有政黨擁大批黨員，但又不議政、論政及參政，就會令人懷疑有關政黨的存在價值。民主黨主席羅健熙今（30日）在《明報》撰文指，林鄭說法引起市民不同解讀，有指她說「風涼話」，亦有指是「脅迫參選」，他認為暫未感受有脅迫或警告意味。

對於有建制派人士指，民主黨尋求活路，最重要是放棄對抗性的攬抄思維，羅健熙稱對說法感奇怪，他稱民主黨過去只被批評沒攬炒意志，因他們從沒鼓吹攬炒或秉持該人口中的攬炒思維，更遑論要去放棄。

至於會否參選立法會，羅健熙重申9月底召開會員大會時，按各人對香港前景、政治形勢、未來發展、風險及動員能力等的評估作判斷。