民主黨拍板「9.26」開會員大會　表決會否派員出戰立會｜政圈風聲

立法會選舉將於今年12月舉行，外界關注民主黨會否派員參選改制後的立法會選舉。據悉，民主黨日前召開中央委員會會議，暫定擬於9月26日（星期日）召開特別會員大會，由黨員一人一票投票決定民主黨會否派員參選立法會。

有民主黨中人指出，9月舉行特別會員大會暫時只會處理立法會選舉相關事宜，中委補選則留待年底的周年會員大會舉行。



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至少一名前區議員辭中委 年底周年大會補選

有民主黨中人解釋，47人初選案被告將於9月23日再度提訊，不少黨友認為在「9.23」後召開會員大會較為合適，故該黨決定把特別會員大會的舉行日期，定於9月最後一個周日。

據了解，至少一名前區議員早前已辭任中委職務，其中一人為已辭任區議員的新界東黨員，不過由於辭任決定仍未生效，故未對外公布。至於會否在特別會大舉行中委補選，有民主黨中人指出，目前僅一個中委席位懸空，9月特別會員大會暫時只會處理立法會選舉相關事宜。

有民主黨員向《香港01》表示有出選中委的意向，但認為目前決定是否參選屬言之尚早，可觀望一段時間才正式作出決定。

民主黨主席羅健熙本月初接受《香港01》專訪時表示，民主黨是否派員參選，交由9月特別會員大會決定，倘該黨通過派員參選立法會，並決定派他本人出選，他亦會服膺決定。被問到一直有傳聞稱有成員或退黨、甚至另起爐灶參選立法會，羅健熙僅稱：「呢個問題到時再諗，唔係我哋尊唔尊重（他們的決定）嘅問題，我覺得佢哋要面對嘅，就係到時候嘅民主派選民。」