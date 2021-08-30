消費券｜民主黨倡加碼再派5000元　學童都有份　紓家長開學壓力

電子消費券首批2,000元派發將踏入一個月，民主黨今日（30日）指，消費券分期金額過少，未能滿足市民生活開支，亦對提振經濟作用不大，建議政府再次派發5,000元。民主黨更建議將合資格人士延伸至學童，以減輕低收入家庭經濟負擔，並准許長者可以改為領取現金取代電子消費券，並將去信財政司司長陳茂波提交有關倡議。



民主黨福利政策副發言人蘇逸恆（左一）、民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明（中）、民主黨青年政策副發言人曾自鳴（右一）（歐陽德浩攝）

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明表示，觀察到不少市民於首周便花光2,000消費券，認為對經濟的提振作用不大。亦有市民向民主黨反映，消費券的金額太少，亦分開太多期數領取。而現時經濟低迷，低收入人士以消費券買餸及幫補交通所需，「慳得一蚊得一蚊」。因此他建議政府能體恤民情，再次派發消費券，並加碼多5,000元，以解市民的燃眉之急。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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消委會調查書簿費最高加逾5%

民主黨青年政策副發言人曾自鳴更認為，政府應該延伸消費券計劃至學童受惠。根據消委會早前調查，中學課本最高加幅逾5％，平均加幅達2.4％，家長僅購買課本平均花逾4,000元。同時臨近開學，低收入家庭正苦惱為子女添置校服等新開學用品，動輒超6,000元。

曾續指，若家長需養育數名子女，情況更百上加斤，消費券亦無法負擔高昂的開學費用。因此他建議，若政府再發放消費券，應放寬至學童亦可領取，以減輕家長負擔。

陳堡明（右）質疑林鄭月娥，「當明日大嶼幾千億幾百億抌落海，消費券相比下效用係咪更大？」（歐陽德浩攝）

未申領消費券金額應派予有需要人士

民主黨福利政策副發言人蘇逸恆則指，根據政府半個月前公布的數據，消費券申請數目增至691.2萬人，即約29萬人未提交申請。他指，黨內收到不少長者申領及使用消費券的求助，故建議政府應特准長者領取現金，令他們不會因不擅於電子科技，而錯失領取消費券。他續指，若仍有市民不領取消費券，餘下的金額應預留，並派發予有需要的人士及家庭。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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此外陳堡明批評，政府一直沒公布儲值支付平台的甄選條件，認為應該提高透明度，例如講解Payme未獲甄選的原因。他建議，若未來政府再派發電子消費券，應增加更多儲值支付平台供市民選擇。

早前林鄭月娥曾表示，再次派發消費券將為政府帶來財政負擔。陳堡明質疑，「當明日大嶼幾千億幾百億抌落海，消費券相比下效用係咪更大？」曾自鳴亦指，再次發放消費券僅花360億元，但能獲得更大的倍數效應，具更切實的效用，「而唔係將啲錢抌落唔知咩地方度。」