十四五｜林鄭：香港否極泰來機遇無限　積極與內地發揮優勢互補

國家「十四五」規劃中央宣講團上周在港出席多場活動，特首林鄭月娥今（30日）以網上視像方式，參與滬港合作第五次會議。她致辭時表示，今年是「十四五」規劃的開局之年，規劃綱要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易等傳統中心地位，亦支持香港在國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等新興領域建設和發展。

她強調，香港在多個範疇的機遇無限，將積極與內地發揮優勢互補，協同發展，未來應爭取與內地城市有更深入和廣泛合作。



林鄭林鄭月娥（中）率領港方代表團，與上海市市長龔正率領的滬方代表團以網上視像形式舉行滬港合作會議第五次會議。 （政府新聞處）

林鄭月娥指，2019年的修例風波與疫情無疑令香港社會和經濟飽受衝擊，但她指在中央指導和支持下，「香港現在可以說是否極泰來」，強調《港區國安法》及完善選舉制度，令香港重回「一國兩制」的初心和正軌。她又指有了政治穩定的局面，香港未來要聚焦發展，拓展經濟，改善民生，融入國家發展大局是必然取向。

林鄭稱，香港和上海在「十四五」期間有不少共同發展、相互學習的地方，相信兩地可共同探索，進一步深化在金融、創新科技、貿易投資、文化藝術等多個領域合作。她續指，加上滬港兩地交往頻繁，淵源深遠，過去已建立良好的政府、企業和個人層面的關係，相信未來兩地定能以積極、務實的態度，攜手共贏，共同貢獻國家發展。