陳茂波指十四五規劃香港加強離岸人民幣市場　助人民幣國際化

國務院港澳辦副主任黃柳權早前帶領宣講團來港，一連三日舉行多場「十四五」規劃宣講會。財政司司長陳茂波今日（29日）於網誌表示，預料人民幣的境外使用及投資需求勢必增長，為香港帶來新機遇和新發展空間，而香港債券發行量方面，在亞洲為第三大市場。而香港在國家的「十四五」規劃中，有著非常重要和吸引的發展主題，為加強離岸人民幣市場發展，助人民幣國際化。因此為了加快推動本港債券市場的發展，陳茂波已率領香港債券市場發展督導委員會，並於上周展開工作。



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香港債券發行量亞洲排第三

陳茂波指，內地已是全球第二大經濟體，有約4億中產人口。隨著持續改革開放、經濟穩步增長，企業的籌融資及風險管理需求將加大；而中產階層日益壯大，更將大幅增加對資產管理服務的需求。因此人民幣的境外使用及投資需求亦勢必增長，為香港帶來新機遇和新發展空間。

陳解釋，香港是全球數一數二的新股上市集資地。在債券發行量方面，香港則是繼內地和南韓之後，亞洲除日本外第三大市場。雖然目前發展有一定成績，但為了踏入新發展階段及抓緊新機遇，香港仍需要加強力度，並提出3項建議。

陳茂波指，國家的新發展格局和戰略，為香港帶來了新階段、新空間，故必須加速推動。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波上周起率領香港債券市場發展督導委員會

第一，讓本港債券市場進一步發展。陳茂波指，香港的股票市場發展暢旺，但企業籌融資渠道須更多元化，債券正是企業籌措資金的另一重要工具。他進一解釋，債券的資產及風險管理功能，有助匯聚長期資金。在內地經濟持續發展將帶動龐大的需求，以及債券通「南向通」啟動在即等背景下，香港的債券市場將有更大的發展空間。

但陳認為，香港仍需突破多個環節，才能令債市發展踏上新台階。例如，現時不少債券是場外交易，價格透明度不足，變相增加交易成本及削弱交易效率。事實上，整個債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，亦需要檢視。他指，為了加快推動本港債券市場的發展，已率領香港債券市場發展督導委員會，並於上周展開工作。

陳茂波指，香港是全球數一數二的新股上市集資地。（陳茂波網誌圖片）

香港資產管理業務去年增至35萬億港元

第二，提升資產管理市場的深度和產品多元化。陳指，近年香港的資產管理業務持續增長，去年增幅超過兩成至近35萬億港元，其中來自海外的資金佔比超過六成。而籌措工作已準備就緒、啟動在即的粵港澳大灣區「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。

第三，發展綠色可持續金融將成為金融市場增長的另一股新動力。陳指，內地的碳中和目標及環球各國對氣候治理態度積極，令市場更重視綠色及可持續發展的重要性。因此，綠色債券、綠色金融及符合「可持續發展」投資理念的資金，將為金融市場發展帶來新動能。

打造人民幣的「離岸生態體系」

陳續指，除了讓市場及產品多元化發展外，在國家的「十四五」規劃中，香港有著一個非常重要和吸引的發展主題，為加強離岸人民幣市場發展，助人民幣國際化。他認為，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，不單是提供境外人民幣資金的「蓄水池」，更要打造人民幣的「離岸生態體系」。他相信，香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。

8月23日，特區政府舉行「十四五」規劃宣講會。（政府新聞處）

陳茂波︰只有做好今天，才能贏得明天

陳又指，香港作為「國內境外」的人民幣離岸市場，能充份發揮「十四五」規劃綱要提出的要點：「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。

陳續指，在對接國家的「十四五」規劃，香港亦需有相應的籌謀部署，從金融市場到其他領域，需站上新台階的角度來釐訂新發展方向，才可牢牢抓緊發展機遇。他指，國家的新發展格局和戰略，為香港帶來了新階段、新空間，故必須加速推動，「只有做好今天，才能贏得明天」。