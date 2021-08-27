專訪｜6全國青聯選委：絕不放棄年輕人　倡把握大灣區機遇勿移民

北京出手改革香港選制後，由選舉委員會選舉打頭陣，其中在新增的第五界別，增設「全國性團體香港成員的代表」分組，全國青聯派出34人參選，通過資格審查後已自動當選。

《香港01》訪問了其中6名選委，他們來自五湖四海，有從商的家族企業接班人、智庫代表等，他們均表明不會放棄這一代年輕人，但認為年輕人要正確認識《憲法》、《基本法》和「一國兩制」，亦希望年輕人了解粵港澳大灣區的發展機遇。

「青年問題」在港討論多年，兩年前的反修例風波，揭示香港人心未完全回歸，部分香港年輕一代「仇中」、抗拒內地的情緒高漲，究竟青年問題可如何解決?



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莊家彬：年青人有不同經歷想法會改變

粵港澳大灣區青年總會主席兼執行主席吳學明指，香港年輕一代經歷2019年社會事件，發現過往的想法未必行得通，或步入迷惘期。他稱作為青年工作者，需要引導年輕人奉公守法，並在「一國兩制」的發展下，重新規劃自己的方向，「一定唔可能放棄年輕人，佢哋係最需要被人關注、關懷嘅一群，可能有國安法後佢哋唔敢講嘢，但人心係咪真係回歸？需要做更多工作。」

全國青聯委員、全國港澳研究會會長謝曉虹亦說，絕對不會放棄任何一位青年人，但關鍵在於如何讓年輕人正確認識《憲法》、《基本法》和「一國兩制」，她認為「違法達義」等錯誤思想對年輕人有深遠影響，未來要在教育上正本清源。她相信，過去曾參與14年佔中或19年反修例示威的年輕人亦會自省，「佢哋過去追求個樣嘢係咪現實呢？講白啲，港獨係咪現實呢？唔係現實，而且係違法。」

全國青聯常委、莊士集團第三代接班人莊家彬表示，自己認識曾參與2014年佔中的年輕人，部分原本相當激進，但經歷佔中和踏入社會工作後，想法有180度改變，不但思想正面，亦看到大灣區機遇，認為年輕人有不同經歷後，想法會轉變。

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大灣區不能「hard sell」 梁毓偉：要從年輕人興趣入手

中央和港府力推大灣區發展，不過在目前社會氣氛下，要吸引香港年輕人到大灣區發展亦非易事。香港青年聯會主席梁毓偉指，很多香港年輕人對內地有偏見，認為要打破中港隔膜，不能夠「hard sell」大灣區，要從年輕人的興趣入手，吸引他們到大灣區發展，「唔係淨係同佢哋講你要去邊度」。

他續說，需要了解年輕人對甚麼事情有興趣，例如編寫程式、攝影或電影等，舉例指若奧運熱潮過後，有年輕人有志投身體育行業，「有幾多人知東莞係全國籃球首都？」

吳學明說，香港未來最大的發展機遇在內地，「如果年輕人完全唔睇大灣區，有機遇都唔要，我覺得係好萌塞、閉塞，例如有些行業在香港較難發展，例如娛樂業或網紅等。

英皇集團執董楊政龍。（黃寶瑩攝）

揾Mirror宣傳大灣區？莊家彬：可考慮

英皇集團主席楊受成之子、集團執行董事楊政龍以內地網紅發展為例，指內地市場龐大，若香港年輕人願意與內地市場接軌，大家可以共贏，否則唯有「你有你做，我有我做」，「無話放唔放棄呢一代人，可能係呢一代人想放棄我地呢」。他提到，要成為網紅最重要是了解當地實際情況、法律及經濟模式。

香港菁英會主席、「士多」創辦人凌俊傑表示，香港經常強調要有國際視野，大前提是包括認識自己祖國，但認為每人定位不同，年輕人不一定要到大灣區發展，香港人有其自身優勢，「係咪一定要喺內地做網紅？網紅不限於直播帶貨，我哋熟用Facebook、YouTube、IG (Instagram)，呢個就係我哋比起內地人嘅優勢。」

近日香港掀起追星熱潮，會否考慮找姜濤宣傳大灣區？莊家彬說：「作為青年工作，Mirror、Error都會考慮下。」他認為，成為網紅必須了解當地市場趨向，了解當地文化。

冀港府增加房屋供應 倡青年大灣區置業作過渡

港澳辦主任夏寶龍早前明言，希望香港告別「劏房」和籠屋，多名青聯委員亦指房屋問題是困擾青年的一大難題。莊家彬說，要年輕人一畢業便能置業是天方夜譚，希望未來管治團隊多關心年輕人的住屋需要，例如興建更多過渡性房屋或尋找更多土地儲備。

吳學明相信，未來港府會大幅增加土地房屋供應，但始終需時甚久，建議青年考慮在大灣區內地城市罝業，作過渡方案，「香港係1000萬元一間樓，內地講緊100萬元或者再平啲，在惠州100萬元可以買到近千呎單位。」

提名民主派參選？ 視乎是否真誠效忠特區

中央出手修改選舉制度，被指是扼殺民主派的參選空間，梁毓偉指，中央領導人曾提及修改選舉制度的本意絕非「搞清一色」，只要不觸碰底線的情況下，任何人也可以參選，又指在新制下，分區委員會等地區組織的認受性提升，增加年輕人參政、議政、論政的途經。談及港府青年政策，梁毓偉認為，青年委員自薦計劃有進步空間，「一年一、兩千人報名，揀得十幾廿個，另外嗰1980個點啊？」建議政府應考慮增加青年委員人數。

被問到會否提名民主派參選立法會，梁毓偉稱要視乎有關人士是否真誠效忠特區、擁護《基本法》，希望按照「一國兩制」框架，選出愛國者管治香港。

莊家彬表示，外國種族歧視問題嚴重，香港人在美國猶如「第三等人」。 （黃寶瑩攝）

外國種族歧視嚴重 莊家彬：在美猶如「第三等人」

本港近期再掀起新一波移民潮，曾於美國留學的莊家彬表示，97前移民的港人，基本上大多數已回港，又指自己留學美國初期，確實非常嚮往外國文化，但後來發現外國種族歧視問題嚴重，在美國猶如「第三等人」，當時希望找回自己的方向，又見到香港有不少機會，因此決定回港發展。

吳學明則說，外國人仇視中國的問題嚴重，例如有人認為新冠肺炎是由中國造成，亦有黑人無故毆打中國人，加上外國控制疫情的能力亦遠遜內地，「有邊個地方控制新冠肺炎好得過中國？我覺得無。」他又指，外國發展機遇不及內地和香港，「呢度（香港）啲樓升值快好多，即係機遇多好多，發展快好多……可能你而家走咗，你去做二、三等公民，不如你喺呢度發展，資產增值得會更快。」