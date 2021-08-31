民研：林鄭最新評分為33.8　民生滿意率淨值為2019年5月後新高

香港民意研究計劃今（31日）公布最新的特首及特區政府民望調查，最新調查的顯示特首林鄭月娥的評分為33.8分，較半個月前調查下跌1.3分，有34%受訪者給予林鄭月娥0分，民望淨值為負48個百分點，較半個月前下跌3個百分點。



特區政府方面，最新滿意率淨值為負38個百分點，按月下跌4個百分點，信任淨值則為負16個百分點，下跌4個百分點。至於市民對現時經濟、政治及民生狀況的評價，滿意淨值就分別為負28、負34及負34%，分別上升5個百分點、下跌3個百分點及上升兩個百分點，而民生狀況的滿意率淨值就創2019年5月以來新高。



有34%受訪者給予林鄭月娥0分，民望淨值為負48個百分點，全部數字與半個月前分別不大。（梁鵬威攝／資料圖片）

民望淨值負48個百分點

民研於8月底以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,003名香港居民。調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為33.8分，有34%受訪者給予林鄭月娥0分，民望淨值為負48個百分點。前香港政策透視主席龔偉森表示：「數據顯示多咗人唔支持林鄭月娥」。

香港民意研究計劃今（31日）公布最新的特首及特區政府民望調查，最新調查的顯示特首林鄭月娥的評分為33.8分。（香港民意研究所發佈會簡報截圖）

鍾劍華：應從民生政策着手改善市民滿意度

另外，特區政府方面，最新滿意率為21%，不滿率為59%，滿意率淨值為負38個百分點。信任程度方面，最新信任比率為34%，不信任比率為50%，信任淨值為負16個百分點，兩項數據均顯示，整體上介乎「幾不信任」及 「一半半」之間。至於市民對現時經濟、政治及民生狀況的評價，最新滿意淨值就分別為負28、負34及負34個%，以上數字與一個月前分別不大，但民生狀況的滿意率淨值就創2019年5月以來新高。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，民生狀況的滿意率淨值雖然創新高，但過去兩輪調查，只可反映市民極端化的形象減少，但不滿情緒普遍化。他又認為，市民對特區政府的信任淨值穩定地不信任，特區政府的評價亦暫未見突破，建議政府應從民生政策着手改善。