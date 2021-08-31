選委會選舉下月19日舉行，選舉事務處日前上載逾千名候選人簡介，當中不少候選人採用手寫政綱，大部份人政綱寫上落實「愛國者治港」、「一國兩制」實踐行穩致遠等。

其中合和實業主席胡應湘的政綱簡單，只有「擁護基本法」五字；新鴻基地產執行董事郭基煇則在政綱提出5大倡議，包括建議多管齊下增房屋供應、加快發展基建項目、加快新界北、河套、新田落馬洲、市區重建發展等。

另在第五界別的全國性團體香港成員代表方面，所有青聯選委都用手寫政綱，表明會根據《憲法》、《基本法》及「一國兩制」法律框架選出具有治理能力的愛國者管團隊，並將青年聲音帶進選委會，關心青年服務及為青年問題舒緩解困。至於在中華全國僑聯選委，政綱亦是手寫為主，內容多為「愛國愛港，以僑為橋，獻策獻智，服務香港。」



合和實業主席胡應湘的政綱簡單，只有「擁護基本法」五字。

多個業界候選人 同一業界採用同一政綱

在第一界別方面，16名飲食界選委採用同一政綱，表明支持「愛國者治港」原則，選出管治能力強及堅定愛國的行政長官和立法會議員，貫徹「一國兩制」方針、破解香港面臨的各種矛盾和問題、平衡商界和飲食界勞資雙方的利益。

除飲食界外，工業界（一）和旅遊界選委同樣用統一政綱，其中工業界（一）政綱內容為「為香港選賢能！為業界走上創新先進製造的工業化階梯！」旅遊界則是「齊心協力，共創未來，Together we create a better future」。

新鴻基地產執行董事郭基煇在政綱提出5大倡議，包括建議多管齊下增房屋供應、加快發展基建項目、加快新界北、河套、新田落馬洲、市區重建發展等。

郭基煇提5建議 促多管齊下建屋

至於商界（一），港鐵行政總裁金澤培未有任何政綱，霍英東集團副總裁霍啟山則用手寫政綱，寫上「凝聚商界力量、協同發展共贏、助力青年上流」。而在商界（二）方面，美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清的政綱表明，推動工商企業配合國家「十四五」規劃、大灣區和「一帶一路」建設。另香港僱主聯合會界別的新地執董郭基泓及電訊盈科主席李澤楷未有任何政綱。

在地產及建造界方面，合和實業主席胡應湘的政綱，只有「擁護基本法」五字。長實集團執行董事趙國雄則指，將竭誠選出一位堅定愛國、實踐「一國兩制」、忠於《基本法》、為香港人辦實事及有能力凝聚各方團結的行政長官，帶領香港保持繁榮穩定。恒地集團主席李家誠亦稱「落實愛國者治港，共同解決香港深盾次矛盾」。而新鴻基地產執行董事郭基煇則就在政綱提5項建議，包括多管齊下增房屋供應，特別是公營房屋、善用市場力量，全方位增加公私營房屋、加快發展基建項目及加快新界北、河套、新田落馬洲、市區重建發展等。

狄志遠政綱：特首要聆聽 議會要多元

在第二界別方面，建築、測量、都市規劃及園境界有16名候選人，15人以「Offering & Promising」為名組成團隊，另一名獨立候選人就在政綱寫上「香港要更靚」。其他界別如工程界、教育界及會計界等，候選人都以團隊形式參選，當中工程界自動當選選委的15人政綱同為「工程動力、共建未來」。教育界13名候選人組成的「教育專業聯盟」政綱同為「我們信守多元、專業、穩定、發展，建構香港教育美好明天」。

另在社會福利界，兩名非建制派狄志遠和西貢區議會主席周賢明成功入閘，狄志遠的政綱寫上「特首要聆聽，議會要多元」。周賢明則指要推動政府增撥資源改善資助制度、訂定照顧者為本政策、保障兒童平等學習及發展機會等。體育、演藝、文化及出版界方面，電影製作人黃栢鳴、乒乓球教練李靜、奧運代表團團長貝鈞奇、導演爾冬陞都沒有政綱。

所有同鄉社團選委將自己樣貌印政綱

在第三界別的同鄉社團，各個候選人都有將自己的樣子印在政綱上，亦有呼籲大家要支持和投他們一票。另在基層社團，前民政事務局局長劉江華在政綱稱，支持政府依法施政、加強「三會」功能、準確向部門反映民意、選出愛國者擔任行政長官及立法會議員，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，爭取政府資源，吸納及培育人才。

另在第四界別的鄉議局，27席自動當選，所有候選人簡介只得姓名，其他資料及政綱都沒有填上。至於「港九分區會、滅罪和防火會」及「新界分區會、滅罪和防火會」兩個界別，候選人全部有政綱，多人提及要貫徹落實「一國兩制」，亦有不少人稱要「優化」地區行政架構。

青聯手寫政綱 倡舒解青年問題

另在第五界別的全國性團體香港成員代表方面，所有青聯選委都用手寫政綱，表明會根據《憲法》、《基本法》及「一國兩制」法律框架選出具有治理能力的愛國者管團隊，並將青年聲音帶進選委會，關心青年服務及為青年問題舒緩解困。至於在中華全國僑聯選委，政綱亦是手寫為主，內容多為「愛國愛港，以僑為橋，獻策獻智，服務香港。」

手寫政綱非首次出現，早在2019年區議會選舉中，油尖旺前區議員陳梓維就以手寫政綱引起網民關注，他其後更在選舉中擊敗油尖旺區議會前主席、民建聯葉傲冬，成為一時熱話。

其他參選名單請參閱《香港01》選委會選舉專頁。