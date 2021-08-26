選委會候選人簡介會　馮驊：提名有效毋須選舉者已視作自動當選

選舉改制後的選舉委員會選舉下月19日舉行，選舉管理委員會主席馮驊今晚（26日）召開網上候選人簡介會。馮驊在會上提到，選舉改制的條例新增了使用電子選民登記冊，亦新增了「關愛隊」，禁止煽惑其他人投白票、不投票或者投廢票的行為。



資格審查委員會今日公布參選人提名的審批結果，不少參選人問及自動當選的問題。馮驊回應指，若有效提名的界別參選人等於或少於該界別議席，他們已被視為自動當選，有關界別亦不會派發候選人資料給選民。



另外，上屆立法會選舉曾出現使用身份證副本領取選票的情況，今次選管會表明，選民須帶同香港身份證正本或護照正本才可領取選票。



馮驊在簡介會上提到的票站開放時間較以前短。（簡介會直播截圖）

投票時間縮短 需短暫拉開口罩確認身份

馮驊在簡介會上指，如果有人遺失了相關指定文件，則需要以警方提供的「報失紙」及可確認身份的其他旅遊文件，才可獲發選票。票站安排方面，今年選委會選舉的投票時數亦一如立法會建制派議員多年的建議，一般及警署票站開放時間，由上屆上午7時30分至晚上10時30分，調整至今屆由上午9時至下午6時；懲教署內的票站開放時間為早上9時至下午4時。

至於電子派票的過程，馮驊表示，選民在出示身份證後，將需要短暫拉開口罩確認身份，職員會再以平板電腦掃瞄選民的身份證。之後，票站桌上的平板電腦將顯示有關資料，選民在確認資料正確後，會獲展示一份未經填劃的選票，之後即可取票投票。另外，使用護照的投票者，則會改用手寫方式記下資料。

首增關愛隊方便長者孕婦 重覆排隊阻人投票屬舞弊

今次選舉在排隊上有新安排，首次設立關愛隊。馮驊表示，安排是為了方便70歲以上長者、孕婦及殘疾人士。另外，他指，因應有投訴針對已排隊者重新排隊，他強調，任何人以非法方式阻止他人投票，均屬舞弊行為。

有候選人以書面方式問及，如果屬自動當選者向別人提供月餅，會否觸犯法例。廉政公署代表趙汝達指，如果任何人以利益酬謝投票，即屬舞弊。但在此個案中，月餅雖屬利益，但如果已經是自動當選的候選人，相信提供月餅並非誘使他人投票，只是公眾觀感亦重要，故有關人士亦應考慮是否適合。

選舉廣告限1米高 不可設直幡

選舉廣告方面，馮驊表示，同一界別候選人獲發的廣告數目一樣；同時，選舉廣告需要按法例規定詳程、副本、發布情況同意書，並在發布之後一日，上載相關資料至選舉事務處平台，任何人在政府或私人土地展示都需要先獲批准。

馮驊特別提到選舉廣告的尺寸，指限制為1米高，故街道的欄杆及圍欄不能插直幡，他強調這是基於道路安全的考慮。馮驊又在回答提問時指，候選人可以作出聯合選舉廣告，但需要攤分花費。趙汝達提醒，聯合廣告需要互相授權為選舉代理人才可。

選舉開支方面，馮驊表示，選舉開支設有不能超越的最高限額。只有候選人及授權代理人，才可招至選舉開支，其他人士未獲授權招致選舉開支，即屬違法。

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