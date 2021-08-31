DQ鄭松泰｜林鄭：國安委依正負面清單審視候選人　掌握證據才決定

熱血公民鄭松泰早前被候選人資格審查委員會裁定當然選委登記無效，連帶即時喪失立法會議席。特首林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前，被問到DQ鄭松泰的理據，她稱資審會按機制尋求國安委意見，涉及國安委的工作不會公開，裁決亦不容上訴。她強調在作出決定前，有機會讓當事人申訴，國安委掌握了證據才作出決定。



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鄭松泰被DQ後，資審會未有公開鄭松泰因哪些行為被DQ，鄭松泰亦以「尊重保密」為由拒公開相關文件，被指難以讓外界知悉「紅線」所在。林鄭月娥說，今次是資審會首次按程序取消候選人資格，過程中資審會按機制尋求國安委意見，由警方國安處調查分析，再由國安委作判斷，向資審會提供審查意見書，決定鄭松泰不能通過審查，而國安委工作不可公開，所作出的決定亦不容上訴。

▼林鄭月娥行會前見記者▼



否認呼籲公營機構停聘AO

林鄭月娥提到，國安委根據條例的正面和負面清單作決定，「這兩個清單很清楚，我們掌握了證據才在國安委作出決定。」她又指，國安委在作出決定前，有給予當事人機會申訴。

另外，《明報》早前引述「消息」指，政府要求公營機構不要聘請跳槽的政務官，林鄭月娥今日否認傳聞，指不相信公務員事務局會作出有關呼籲，強調市民有工作自由，政府無理由亦無能力阻止公務員辭職。