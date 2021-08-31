白韞六：加強人手應對圍標　主動澄清選舉相關失實訊息

《基本法》第57條列明，「香港特別行政區設立廉政公署，獨立工作，對行政長官負責」，奠定廉政公署在香港的地位。廉政專員白韞六表示，廉潔社會是香港最寶貴的資產，亦是「一國兩制」的最佳範例。



目前廉政公署約有職員1,500人，白韞六笑言，如果沒有廣大市民的支持，這些人手一定不夠應付，直言抵制貪污腐敗最好的保障是市民的自覺抵制。



白韞六表示，廉署與證監會等機構合作，維護市場廉潔誠信及公平營商環境。（資料圖片）

企業來港因廉潔 做生意無「隱藏成本」

白韞六接受《紫荊》雜誌訪問時表示，廉政公署成立47年，讓廉潔文化植根市民心中。廉署一直信守保密承諾，匿名投訴只佔不足30%，足見市民對廉署的信任。

國際管理發展學院2021年6月發表的《2021年世界競爭力年報》，香港廉潔指標由去年的12位上升至第8位。白韞六說，對廉署而言，這是一張值得珍惜的「成績表」。他表示外國企業來港設立分公司或亞洲地區總部，是看重香港是個廉潔社會，指香港做生意沒有「隱藏成本」，而廉署亦與證監會等機構合作，維護市場廉潔誠信及公平營商環境。

大廈管理相關投訴一直居首 主要涉招標過程失當

近年大廈「圍標」情況屢有發生，白韞六透露，有關樓宇管理的投訴在近年一直居於首位，當中常見涉及貪污的範疇包括在大廈維修、招標過程中出現的一些不按程序做或是「手腳不乾淨」的情況，因此執行處調配人手重點應對。

至於近期備受注目的藝人黃耀明以及港大法律學院前副教授戴耀廷涉嫌非法刊登選舉廣告的案件，白韞六不評論個別個案，強調外間傳聞帶有不同立場與看法，而廉署堅守公平、公正、不偏不倚的執法原則去處理所有案件。

香港將進行選委會、立法會及行政長官選舉，白韞六指，如發現有人在選舉期間於社交媒體平台或網站，煽惑另一人不投票、投白票或投無效票，廉署會主動要求相關的社交媒體平台或網站刪除這些可能違法的內容，如有需要，廉署亦會即時澄清選舉相關的失實訊息。

白韞六又說，廉署所有職員也要簽署宣誓聲明，而《國安法》實施後，廉署內部也再加強了相關培訓。