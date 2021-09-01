沈旭暉辭在港所有職位　留台任副教授：不可能兼顧價值觀衝突地方

目前身處台灣的國際關係學者沈旭暉今（1日）在社交網站發文，稱在未來一年將會在國立中山大學政治所擔任副教授，又稱辭去所有在香港的學術機構、公司和團體的董事、職位和持份，強調今後在台灣和海外新成立的不同公司和業務，均與香港從前的公司一概無關。



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沈旭暉去年以中央研究院訪問學人的身份留台，他凌晨發文稱，不經不覺到台灣已一年，其學人生涯快將完結，未來一年將會在國立中山大學政治所擔任副教授，「希望在學術角度，將這些年的研究整理出來。有關研究、計劃和活動，適時會再和大家分享。」

沈旭暉又稱，為迎接人生下一頁，已辭去所有在香港的學術機構、公司和團體的董事、職位和持份，「在現在的全球氣候，要兼顧價值觀完全衝突的地方，基本上沒有可能，沒有捨則沒有得，假如藕斷絲連，只會相互拖累。人與人之間的關係，講求細水長流，無論我們在甚麼地方、持甚麼身份，這都是我的信念。」

他續指，今後在台灣和海外新成立的不同公司和業務，均與香港從前的公司一概無關，「至於社交媒體，則會嘗試逐步制度化運作，並會月內推出新猷和一些新欄目。」

今年7月，沈旭暉以1,495萬元沽出大埔露輝路倚龍山莊一個複式單位，單位屬第29號地下複式戶，面積約1,551平方呎，三房間隔，外連約439平方呎花園，成交呎價9,638元，沽貨帳面獲利562萬元。