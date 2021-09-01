建制指大學教授送酒博學生評高分　楊潤雄：教授「買人怕」有問題

立法會今日（1日）復會，多名建制派議員追問教育局，指現時部分大學設有不記名的學生意見調查機制，以收集學生對課程內容及教學人員授課表現的意見，而所得意見會用於評核教學人員的工作表現。有議員質疑，有學生基於政見分歧刻意給予教學人員極低評分以作報復，或導致教學人員課程評分時降低標準，會否檢討該機制。民建聯張國鈞甚至指，有大學助理教授要在課堂上「準備幾支紅酒」討好學生。

教育局局長楊潤雄回應指，大學重視學生意見，強調不可能單單靠學生意見評核教學人員的表現，會謹慎詮釋結果。他又指，如果真的有教職員要以紅酒討好學生，「問題喺嗰位教授身上」。



楊潤雄：教職員如「買人怕」扭曲教學行為 自身也有問題

自由黨張宇人指，有學生基於政見分歧或不滿意就某課程所獲評分，在意見調查中給予有關教學人員極低評分以報復，亦有教學人員因擔心此情況，而在給予學生課程評分時盡量降低標準。

楊潤雄表示，大學當然要重視學生意見，除考試習作外，也有其他渠道收集學生觀點，如以問卷形式。他表示，學生提供答案時的確可能會有主觀元素、教學以外的因素，未必中肯，但各大學亦有處理不合理回應，妥善統計和整合數據，謹慎詮釋結果，如有需要或會成立聚焦小組等，深入了解學生看法。他強調，已初步向各大學了解，暫時未在這方面發現嚴重的問題，亦未有相關個案的數據，如果有明顯不合理的個案，教育局一定會處理該投訴。

張國鈞質疑師生關係被異化

張國鈞提到，如果問卷調查制度運作得好，當然不會否定，不過他從一些相識的大學助理教授口中得知，有同事在學期末評分的課堂上，「要帶幾支紅酒去上堂，去招呼學生，為嘅係咩呢？驚學生評價對佢唔好」。他質疑「制度被扭曲，師生關係被異化」，變成了「服務提供者與顧客」的關係，影響教學工作。

楊潤雄回應指：「我覺得反而大啲嘅問題，喺嗰位要帶紅酒入去招呼學生嘅教授身上。」他強調，大學要維持教學的尊嚴和質素，教學人員就必須堅守教學原則，如果教職員因為「買人怕」而要做以上行動，「本身我覺得佢自己都有問題」。他重申，如果有教授因不合理評核，部門單單因此採取行動，教育局一定會處理，並向大學了解。