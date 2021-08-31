開學｜楊潤雄冀公社科回歸課程宗旨　培養學生國民身份認同

9.1開學前夕，教育局局長楊潤雄今（31日）去信全港中小學及幼稚園，在給予中學的信函特別提到，新學年由中四級起推行公民與社會發展科，期望該科能回歸課程宗旨，增強學生基礎知識，同時讓學生學會尊重不同的意見，正確了解個人權利與義務的關係，慎思明辨；並加強學生對國情的認識，培養國民身份認同。



楊潤雄今（31日）去信全港中小學及幼稚園。（資料圖片／李澤彤攝）

開學前夕去信全港中小學及幼稚園

楊潤雄給中小學信函，標題分別為「感恩珍惜修品格 多重進路育棟樑」、「感恩珍惜心繫家國 潤物無聲培育幼苗」。他在信中指，今個學年中小學將全面恢復半日面授課堂，教育局會繼續為學校提供支援，幫助同學在新常態下保持學習動力。

安排到校工作坊 讓教師了解如何加強國安教育

他又指，教師使命包括培養學生對國民身份認同，局方早前公布《香港國家安全教育課程框架》及不同科目的國家安全教育課程框架，讓學校知悉如何通過學科課程內容，連繫國家安全教育的元素。教育局亦會於新學年進一步為中小學安排到校教師工作坊，讓全體教職員了解如何在課堂內外加強國家安全教育，現時報名情況反應踴躍。

他同時在社交平台發文，指香港由亂轉治，社會回復和平理性及減少泛政治化內耗，均有利教育界深化推動國民教育。

他亦在社交平台上及發文，指香港由亂轉治，社會回復和平理性及減少泛政治化內耗，均有利教育界深化推動國民教育。（資料圖片／李澤彤攝）

開發學與教資源發津貼 支援學校教公社科

楊潤雄特別中學信函中指出，高中四個核心科目改善方向將在新學年由中四級起推行，當中教育局會就公社科開辦一系列教師專業發展課程，並持續開發形式多元的學與教資源。教育局亦會發放一筆過津貼，支援學校於新學年推行公民科。他期望，該科能回歸課程宗旨，增強學生的基礎知識，同時讓學生學會尊重不同的意見，正確了解個人權利與義務的關係，慎思明辨；並加強學生對國情的認識，培養國民身份認同。