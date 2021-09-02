專訪︱狄志遠諫民主黨：別被情緒牽着走　冀泛民大團結爭立會10席

獲資格審查委員會確認選委會候選人資格，稱狄志遠為「體制認可反對派」也不為過。在本月19日的選委會界別分組選舉中，他是僅有兩名入閘的非建制派之一，但坦言參選過程亦困難重重。



新思維主席狄志遠接受《香港01》專訪時表示，在現時民主發展的艱難時刻，參與選舉仍然有重要價值，個人不介意當一個「不能威脅政權的反對派」，只需要繼續保持發聲，總會引起市民共鳴，從而讓政府聆聽，認為香港社會必須有多元聲音，一面倒由建制主導並不健康。



曾加入民主黨、位至副主席，眼見前黨友深陷參選與否的爭議，狄志遠認為民主黨現時需要重新思考在新政治局勢下的定位，認清理念，務實地作決定，不宜流於情緒化，更不應凡事都以功利角度看待、完全被選民和個別元老的看法牽著走，否則無論參選與否，都一樣「死路一條」。



公民社會與民主路系列之三



+ 1

指DQ鄭松泰予人感覺「連改過機會都沒有」

狄志遠表示，參選社福界的過程令其切身體會到，今次選舉整個行政程序，比過往複雜得多，以往參選只須拿一張提名表格，取提名亦很容易，然後向部門交表，基本上只要報名完成，即可開展選舉工程；但現時報名後，仍須等待近兩個星期的程序，要等到本周一（8月30日）收到資審會確認提名資格的信件，才可交予政府，正式印製宣傳品展開選舉工程，非常不便，「我打去幾個部門問，幾個部門的答法一樣：『你等等，我要先問清楚。』根本政府部門自己都不知道要怎樣，在新遊戲規則下，大家都『話唔到事』。」

作為非建制派參選人，狄志遠稱體會到爭取提名的困難：「在社福界取提名太困難了，尤其現時的政治氣氛，很多機構都不想涉足政治，因為提名是公開的，我的政治立場又和其他人不同，很多人都不願提名，但只得144個投票人有權提名，所以要取提名真的很困難、很困難。」最終狄取得9個提名，成功入閘。

對於熱血公民鄭松泰被裁定提名無效兼喪失立法會議席，狄志遠說令人感到「唔知遊戲規則點玩」，因《國安法》、資審會是新規則，以此評估別人在舊時的行為，會令「好多人孭住個原罪」，連改過的機會都沒有，不太公平。

談到新思維未來動向，狄志遠稱選委會選舉只是「試水溫」，團隊正積極考慮參與立法會選舉，現時黨內有2、3人正在研究參選可能性，具體勝算言之尚早，但他明言如果該黨要參選，一定要經直選洗禮。

狄志遠坦言，鄭松泰被DQ令人對新制的遊戲規則感到疑惑。（資料圖片/張浩維攝）

「不是要贏人頭 是要話語空間」

狄志遠承認，作為細小的黨派，即使成功進入選委會，也只是極少數，勢孤力弱，實際影響力很微。不過他堅持，香港體制內不能沒了非建制派的聲音，單一的聲音並不健康，舉例指港大學生會事件中，學生當然有做錯事，但不需要趕盡殺絕，應將他們導回正途；即使多麼不同意教協的政治立場，也不能抹殺其過往對香港教育界的貢獻。可是民主派被「肅清」後，輿論一面倒支持政府，沒有人說公道話，他只能盡量補位。

「我們不是要贏人頭，是要取得話語空間，立此存照。」狄志遠如是總結。他指在政治上，不能期望有太多空間，但只須和平理性表達意見，讓非建制派在社會上留住一把聲音就足夠；民生政策上，仍有大量工作值得做。他表示，會繼續通過接受傳媒訪問、在網絡上表態、去信特區和中央政府部門，證明社會上有一些不同的聲音。他形容這為「揼石仔」、逐步累積影響力的過程：「作為小黨，當然不期望高攀大黨的政治影響力，但起碼先提出意見，相信一部分的市民也會有共鳴，政府不能當我們完全『冇到』，最少都要先經過思考，我相信中央都會希望聽到不同的意見。正如（港澳辦主任）夏寶龍就完善選舉制度聆聽香港各界意見時，也是中央有關部門主動邀請我，去表達與建制派不同的意見。我不敢寄望有什麼即時效果，但至少先提出看法，不是一面倒，相信中央是願意聆聽的。」

狄志遠坦言，走溫和理性路線很難在短時間內累積知名度：「如果要『谷』知名度，其實很容易，要麼鬧爆政府，要麼全面支持政府，才拿到最多曝光率。在網上，一定是深黃和深藍做主導，要偏激地吸引眼球很容易，但這不合乎我的從政理念，我是不想譁眾取寵的。」

後國安法時代，多個民主派牌頭團體解散，包括舉辦多次七一遊行的民陣。（資料圖片）

不介意「對政權無威脅」、「做花瓶」說法

和平理性歸和平理性，政治現實上，近日香港發生的現象是，多個「和理非」、具號召力和知名度的團體，齊遭嚴打，如教協、民陣、支聯會，先後因政治壓力而解散或面臨解散邊緣。狄志遠表示，個人並不介意當一個「對政權不能構成威脅」的反對派，稱在過去一段時間，尤其經歷2019年社會事件，中央對香港不同的政治團體、民間團體有極重的戒心，認為他們威脅到特區和中央政府的管治，於是出重手訂立《國安法》、頒令「完善選舉制度」，希望完全掌控香港政局。但去除政治問題後，要真正管好香港，終究需要不同陣營人士的協作，不能只靠政治鬥爭，而相信在反對派之中，用心良苦希望搞好香港的大有人在。

他特別提到在現時政治環境下，對民主派而言，要推動香港發展，現實上一定需要和中國共產黨共存、合作，過往有人嘗試挑戰中共在香港的管治權力，但這明顯是不現實的，「我們希望做到的，是通過溝通、協作，幫助政府治理好香港，我們會提出反對政府的聲音。我知道有些民主派朋友會很不喜歡、稱這種做法是『花瓶』，但其他人如何標籤我們，我無法控制，也管不得那麼多，最重要是堅持自己的道路，香港總有一天會回歸和平、理性，當然這需要花上一段時間。」

▼民主黨就參選問題身陷內鬥▼



勸諫民主黨：別被政治風向牽着走

提到非建制派參選，政界自然會聯想到泛民第一大黨民主黨。在新選舉制度下，民主黨本身已因參選與否陷入爭拗，較早前民主黨副主席李永達遠走外國，更加引來「參選派」與「棄選派」的分裂白熱化。與此同時，親中人士不斷傳出風聲，如民主黨不參選，也是「攬炒」的一種；全國僑聯副主席盧文端更加撰文提到，如民主黨全面禁止參選，將是「死路一條」。

作為民主黨前黨員，狄志遠認為民主黨在香港社會仍然有相當重要的價值，然而過去數年政局的發展可見，激進路線已無存在空間。他認為，現時民主黨可能因為核心人物身在獄中或退居幕後，領導力下降，不足以凝聚整個黨，又慨嘆觀乎現時雙方的論據，似乎都說不出參選或棄選的理念是什麼，較為情緒化。

他指在新的遊戲規則下，民主黨需要「重新定位」，考慮清楚打算做什麼，「你首先要為自己訂立一個功能、定位，搞清楚目標理念，再決定選或不選。其實參選與否，都有它的代價：參選會受到棄選派的批評，不參選就會沒了議席，自行流失政治能量。但作為如此大型的政黨，其實是不應該被一些功利、情緒的因素牽着鼻子走。」

冀民主派立會取10席

狄志遠奉勸任何正考慮是否參選的民主派，應先認清自身理念、想在新政治局面下做些什麼，理性地作決定：「對政黨來說，群眾支持的基礎當然重要，但你的責任就是根據你的理念，去爭取市民支持。當你做決定並不是因為理性的原因，而純粹因為『獄中的黨友／選民想你點做』，你就跟着怎麼做，那無論你選或不選，都是『死路一條』。政治確實『一日都嫌長』，但同時也需要長遠的目光，如果永遠跟隨風向跳來跳去，連最重要的黨格都不見了，這才是真正的『機會主義者』，就算贏了都沒有認受性。」

狄志遠寄望，溫和民主派重新定位後，可以「大團結」，在立法會取至少7、8席，甚至10席左右，日後在議會內就有一定還價能力：「論民生政策，民主派其實更加貼地、做得好過建制派，好好發揮這個優勢，我肯定對社會進步有幫助。」

狄志遠已報名參選選委會界別分組選舉（社會福利界），詳細參選名單請參閱：

立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布