警方：國安處正調查612基金　要求提供國家安全罪行相關資料

消息指，警方根據《港區國安法》向高等法院取得「提交物料令」，要求「612人道支援基金」及「真普選聯盟」等相關人士在指定限期內，提供有關組織運作及資金往來等資料，包括受助人資料、捐款人資料等。



警方表示，警務處國家安全處正就「612人道支援基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法例展開調查。



「612人道支援基金」則表示，受到有關法例限制，對相關報道無法回應。



消息指，收到「提交物料令」的人士包括「612基金」的信託人及真普聯公司董事，須提供的資料包括多次眾籌的詳情、帳戶資金往來、捐款人資料、捐款用途及支援項目細節、受助人資料及與組織營運的相關資料。

警方表示，警務處國家安全處正就「612人道支援基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法例展開調查。而根據《香港國安法》第四十三條實施細則附表七，警方可以向高等法院原訟法庭申請「提交物料令」，要求有關人士提供與偵查危害國家安全罪行有關的資料。

警方強調，違反《香港國安法》是極其嚴重的罪行，其中以金錢或其他財物資助他人實施《香港國安法》下的罪行同屬犯罪。警方呼籲，任何人煽動、協助、教唆、 以金錢或者其他財物資助他人干犯危害國家安全的罪行，均可能觸犯法律，切勿以身試法。

612基金9月逐步停運 10月善後

支援反修例示威者的「612人道支援基金」上月（18日）宣布，因應負責資金託管及收支服務的真普選聯盟，會於短期內結束運作，因此已制定方案，將有秩序地停止運作。根據基金早前的公開資料，舊受助人若需要支援服務，需在8月31日之前提交向基金提交單據和申請資料。對有意捐款支持基金的香港市民而言，9月21日為網上捐款最後限期，9月27日為銀行捐款的最後限期，9月28日為最後付款限期。9月28日後，612基金就不會再使用現時由真普聯提供的戶口。10月將是善後工作的最後階段，月內將會公布籌款最終結果和基金戶口最終結餘，如果再有結餘，基金將會公布餘款處理方案，並公布各項未退回款項的處理方案詳情。至10月31日，將會銷毁所有個人資料和記錄並把秘書處解散。