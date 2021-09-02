民建聯百人角逐選委　李慧琼指選委會角色吃重　盼團結推社會變革

選委會界別分組選舉本月19日舉行，民建聯今(2日) 召開記者會，表達對候選人的期望。李慧琼表示，該黨約有100名成員參選，相信當選委員將提名「愛國愛港」者出任立法會議員；至於過去行為超越底線，不符效忠特區及《基本法》的人將不作考慮。

李慧琼稱，期望選委會做好選出下屆行政長官和立法會議員的任務，確保未來特區政府的管治班子都是有擔當、有能力，以及能團結一致推動社會變革。



李慧琼指待選委會選舉結束，民建聯將會主動聯絡選委會成員，聽取他們對解決社會矛盾、良政善治的意見，同時尋求他們認同民建聯「變革香港」的理念和政策倡議。（羅君豪攝）

逾30名民建聯成員出席記者會，包括全國人大常委譚耀宗、港區人大代表葉國謙、港區全國政協委員曾智明等。李慧琼在記者會上指，待選委會選舉結束後，民建聯將主動聯繫選委，聽取他們對解決社會矛盾、良政善治的意見，同時亦會尋求他們認同民建聯「變革香港」的理念和政策倡議。她強調選委會現時功能提升，成為重要的組成部分，有能力和條件推動變革。

鄭松泰能否再參選？ 譚耀宗：最好問其本人

對於資格審查委員會取消鄭松泰資格的原因，以及鄭往後能否再參選，譚耀宗表示自己並非資審會成員，但強調對資審會的決定有信心，認為資審會必會全面檢視參加者的資格是否符合國家安全及《基本法》的規定。至於鄭松泰能否再參選，譚耀宗稱「佢參唔參選、以後表現如何，最好問返佢本人。」

被問到會否擔心若與政府持相反意見或投反對票，有機會面臨被DQ參選資格，民建聯副主席陳克勤表示，只要是真誠地「愛國愛港」的立法會議員，即使對政府有意見或在議案中投反對票都沒問題。他強調若刻意去破壞「一國兩制」和《基本法》的底線，就並非是一個「愛國愛港」的議員，而鄭松泰過往在議會的言行或者著作都顯示他未必符合資格。