分析｜長者領消費券被DQ鬧爆政府　陳茂波「派錢甩轆2.0」？

政府5,000元電子消費券計劃，昨日（1日）起向書面登記市民派發首期2,000元，但有市民因填錯或填漏資料，至「派錢日」才驚覺登記被DQ，無錢落袋，當中不少是不諳電子科技的長者，結果消費券計劃秘書處連續兩日大排長龍，申請者要補交資料「追數」。

與去年直接派現金不同，政府今次派發電子消費券，目標是確保所有資金用於推動消費，發揮推動疫後經濟的效果，但觀乎近日情況，建制派亦質疑政府思考不夠慎密，民主派更歸咎於因為大批區議員辭職......



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長者不諳電訊無手機 政府考慮不周

對年輕人來說，今次消費券登記不複雜，以採用八達通為例，只需要在網上登記身份證資料、八達通編號，以及聲明符合指定期間在港居住的要求即可。

然而，對於不諳使用電腦的長者來說，難度就大大增加，需要依託他人協助填表。部份長者沒有手機接收短訊，而短訊亦無妥善通知登記失敗的原因，沒有指導長者下一步如何處理，是今次長者感到徬徨無助的主因。

陳恒鑌：政府輕視長者對電子科技的不熟悉

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，政府輕視長者對電子科技的不熟悉，而且申請表格過於複雜，今次要填的包括居住限制等多項資料，反映政府思考不夠慎密，亦可能高估了宣傳成效。他說審議《預算案》時，已向政府反映「先截止、後派錢」的方法不可行，因去年派現金一萬元，是一邊開放申請一邊派錢，申請期長，但今次「先截止、後派錢」，有人過了申請期但不知道自己是否符合資格，到派錢才發現無份，反應自然大。

陳恒鑌說，其實政府可以多些與地區團體合作，在各區設立中心幫長者填表及核對，但政府往往將這些團體「拒諸門外」，起不到「補底」作用。

陳恒鑌說，政府往往將地區團體拒諸門外，做不到「補底」的作用。（資料圖片）

民建聯反映政府即行動 陳：反應算快

不過，陳恒鑌亦指今次政府反應算快，民建聯昨日早上找財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲反映，下午政府已決定延長申請期；始創中心辦事處亦有增加人手解答問題，又設吹風機，可見政府亦想盡快及妥善處理，「要畀返個like陳茂波」。

至於與大量區議員辭職有沒有關係，陳恒鑌說無關係，因建制派亦有設很多街站幫市民填表。另有建制派人士指，要大批長者「日曬雨淋」排隊輪籌，觀感不佳，有怨氣是自然之事，但認為今次政府「補鑊」算快。

前區議員：以往可為政府失當「執手尾」

黃大仙前區議員、民協前主席施德來表示，區議員不論政治立場，過去對政府而言一直有個「功能」，就是為政府政策做得不完善的地方「執手尾」，協助居民解決繁瑣的行政手續問題，例如前年派錢4,000元一役，其辦事處派發多達三、四千份申請表格，最終協助約二千名市民交表。施德來說，自從逾200位區議員「被迫」辭任，很多前區議員都無法維持服務，結果市民直接怪到政府頭上。他慨嘆，沒了區議會，只是苦了一些不太懂用電子裝置、填表能力不足的市民。

油尖旺前區議員李傲然則說，區議員某程度上可為政府失當居民「出氣袋」：「如果還有區議員在社區內，就不會出現這種迫爆太子政府辦事處的場面，反而是地區的老人家會衝到附近的區議員辦事處拍門，『議員啊議員，我有投票俾你㗎！』」他笑言，政府當日透過放風，以「追薪」壓力令區議員辭任，結果無人為政府安排不當做緩衝，日後再有地區問題時，政府就要直接面對群眾。

派錢4000元曾惹爭議 政府宜加快處理免續發酵

今次並非陳茂波第一次派錢而引起爭議，2019年政府向年滿18歲、持有香港身份證及通常居港、無物業、無領取綜援、無須繳稅等人士發放4,000元，但同時表示，如市民已享受預算案寬減措施，而金額不足4,000元，則只會獲發差額。不少市民認為資格計算複雜，雖然可不用自己計算退稅金額和差價，但一般市民「齋睇都頭痛」，亦令審核人手大增，行政費高達3億元。

縱觀陳茂波最近三次派錢，2019年的4,000元「甩轆」，2020年的1萬元由於只需要提交銀行戶口等簡單資料，受到市民讚賞。今次派消費券，對陳茂波提振民望有一定幫助，民調亦顯示陳茂波支持度上升，但現時出現「長者鬧爆」的畫面，會否成為「派錢甩轆2.0」？政府早前回覆查詢時指，約9萬人因不符合資格準則而被DQ，政府應盡快處理相關個案，以免事件繼續發酵。