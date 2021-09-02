鄭松泰失議員資格轉做運輸？　鄭：第一單job車玩具｜政壇諸事町

熱血公民鄭松泰因登記成為選委會當然選委，被候選人資格審查委員會裁定無效，連帶即時喪失立法會議員資格。



鄭松泰今（2日）在Facebook分享帖文，貼文中的相片是他坐在司機坐駕位置，並手持一張搬運公司的卡片。帖文寫上「第一單Job車玩具」，相信是指他擔任運輸工作後，參與的第一張訂單。



「聘用」鄭松泰的是一間物流搬運公司，熱血公民、鄭松泰前議助鄭錦滿有份經營，主要提供搬屋、搬寫字樓、移民搬運及存倉等服務。鄭錦滿亦有在Facebook發文指，「招攬有案底但非更生人士、兼待業青年(?)加入做司機」，有網民留言問及，鄭松泰是否「跟佢搵食」，鄭錦滿回覆指，「互相照應吓咁啦。」

鄭松泰早前接受《香港01》訪問時表示，未來將繼續從事教育工作，同時亦會研究搞生意。被問到禁選五年是否意味代議士之路走到終點，鄭松泰認為不能斷言，又指五年後的政治形勢或與現在有很大分別，不排除任何可能性。