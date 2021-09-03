政圈風聲｜選委會部分界別突「凸章」　業界人士怨「做多咗」

選舉委員會界別分組選舉本月19日舉行，36個有選舉產生的分組，只有13個有競爭，其中7個分組在提名期最後一天突然報名參選，令該界別由原先自動當選，變成需要投票競逐。其中有16席由選舉產生的的金融服務界，有人趕尾班車在最後一日參選，據說有業界大佬對此頗有微言，原本坐定粒六等自動當選，但突然間要寫政綱、印單張「做多咗嘢」。



有不同界別候選人早前向《香港01》透露，事前不知道有人突然報名參選，認為是「刻意安排」，令選舉增加競爭性，避免太多自動當選，讓人有瓜分議席的不良觀感。亦有人指，多一人參選可以提高「保險線」，萬一有人被DQ亦有足夠人頂上。

然而對金融服務界而言，秒秒鐘幾十萬上落，競選拉票的時間成本相當高。金融服務界選委原本已「齊章」，即參選人數剛剛等於席位數目，但交表最後一天，陳志華突然報名參選，令到該界別「凸章」。有業界對此表示不滿，認為「無啦啦多一人參選」，令他們需要準備競選宣傳，「做嘅嘢多咗」。

金融服務界議員張華峰坦言，選委會金融服務界多出的一名候選人，並不在業界協調範圍之內。（資料圖片）

張華峰：名單早敲定 多出一人在協調以外

金融服務界立法會議員張華峰表示，有參與早期的協調會議，指界別內有16個選舉產生席位，其中9個席位來自9個商會，在早期已協調好，剩下7個協調過程自身沒有參與。但據他了解，經過協調後16個席位已經敲定，名單亦已獲得「祝福」，最終多出來的一人，業界確實不知道是甚麼來歷，在協調範圍以外，「大家都唔知點解會咁」。

據選委會選舉網站資料，最後報名的陳志華，報稱職業為合規總監，政治聯繫為香港證券及期貨專業總會，是工聯會屬會。

建制中人笑言，自動當選的選委已經「周圍約人飯局」，但需要競選者要到9月19日選舉過後，才回復「自由身」，因選舉期間需份外小心，避免招惹觸犯選舉條例的嫌疑。