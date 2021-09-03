壹傳媒工會撤銷職工會登記　教育界職工會聯會以青學協會址註冊

政府今（3日）刊憲，職工會登記局局長吳淑芳根據《職工會條例》公布，壹傳媒工會已於8月27日撤銷登記。
《蘋果日報》於6月底停刊，壹傳媒工會隨後宣布啟動解散程序，工會於8月發公告，指工會早前通知仍合資格的會員，出席7月24日的特別會員大會，通過於7月31日正式解散壹傳媒工會。工會當時表示，理事在工會解散後，繼續義務跟進離職補償的問題。
此外，職工會登記局局長根據《職工會條例》公布，「香港教育界職工會聯會」於8月27日根據條例規定申請登記。根據刊憲資料，「香港教育界職工會聯會」以柴灣柴灣道238號青年廣場8樓803至806室為地址，該地址為親建制的香港青年大專學生協會會址。
翻查青專協網站，青學協成立於1993年，為香港最具規模的跨院校青年大專學生公共性質慈善機構之一，稱青學協在香港浸會大學均設有分會，會員遍佈香港各大專院校。根據青學協Facebook，青年大專學生協會執行委員會主席為培僑中學校長伍煥傑，青學協今年首度舉辦十大傑出大專學生選舉，選舉籌委會成員包括早前因「伍家朗球衣事件」引發軒然大波的教聯會副主席穆家駿。
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