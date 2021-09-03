七一刺警案｜22港大生續禁足　李國章批學生找律師愛莫能助

港大學生會評議會7月7日通過動議「哀悼」七一刺警案疑兇，44名評議會成員被港大無限期禁止進入校園及使用大學設施。香港大學發言人9月1日回覆《香港01》表示，大學一直接觸相關學生，以了解他們參與的情況，經考慮可掌握的資料和評估風險後，在44名學生會評議會成員中，決定會不向其中18名學生執行風險管理措施。

港大校委會主席李國章接受《文匯報》專訪，批評有22名學生持不合作態度，「一度找來律師陪同『保持緘默』」，認為此舉無助解決問題，故禁令只能一直持續。



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稱5人有悔過之心 校方接納解釋

《文匯報》今天以《港大排查煽恐生 22人玩嘢拒合作》為題刊出李國章的專訪，解釋解除18名學生禁令的決定，指其中5人無出席會議，另有5人當日遲到無參與投票，3人有出席但無權投票，認為大學經了解後，認同13人有充分理由證明與事件無關，可重返校園。

李國章續指，5名有份投票的學生有悔過之心，故校方接納他們的解釋，解除禁令，「其餘還有5名同學表示，當日有參與投票，但當時情況混亂，一時不清楚在做什麼，加上亦夾雜了朋輩壓力，見人舉手自己又舉手，事後強調並非有意為之。」

除了4名已被起訴的學生外，還有22名學生不獲解除禁令，李國章稱，校方邀請22人解釋事，惟他們找律師陪同和保持緘默，形容這批學生「根本唔合作」，指倘學生繼續採取不合作態度，風險管理措施只會一直持續，「其實咁做好傻，明明只要上來解釋，成件事可以淡化，但唔合作嘅話，我想幫你都幫唔到」。