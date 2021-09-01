七一刺警案｜港大評議會44成員涉哀悼動議受罰　校方解除18人禁令

港大學生會評議會7月7日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議，事後學生會雖然道歉及辭職，但涉事的30學生，被港大無限期禁止進入校園及使用大學設施，當中更有4人被捕，只有1人獲保釋。
據了解，港大近日已完成檢視其中18人的情況，認為可批准回校復課。港大發言人回覆證實，經考慮可掌握的資料和評估風險後，決定不向當中18名學生執行風險管理措施，希望同學深刻反思自己的言行，恪守個人及對社會的道德責任，守法知理。
▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼
香港大學發言人今晚（9月1日）回覆《香港01》表示，港大校務委員會上月初決定，由於學生會評議會7月7日通過的決議，有可能觸犯法律，因此對參與該評議會會議的學生，採取風險管理措施。發言人稱，大學一直接觸相關學生，以了解他們參與的情況，經考慮可掌握的資料和評估風險後，在44名學生會評議會成員中，決定會不向其中18名學生執行風險管理措施。
港大稱，大學本著教育為本的宗旨，希望同學深刻反思自己的言行，恪守個人及對社會的道德責任，守法知理。港大又指，會陸續通知其他同學相關措施的執行情況。
▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼
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港大校委會於8月4日決定，所有參與港大學生會評議會7月7日會議的學生，均被禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。校委會又要求，校方管理層制訂執行方案，跟進事件發展，對措施作適時修訂，並向校委會匯報，大學亦需要檢視現行風險管理機制。
到8月18日，警方國安處拘捕4名港大學生會成員，包括前學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生及文學院學生會前代表容頌禧，以及李國賢堂前學生會代表杜林丞亨，控以一項宣揚恐怖主義罪，及一項屬交替的煽惑他人有意圖而傷人罪。案件押後至10月15日再訊，現時只有容頌禧准保釋外出。
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