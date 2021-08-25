七一刺警案｜港大要求學生會評議員交代誰人提出「感激」疑兇動議

港大學生會評議會哀悼及「感激」七一刺警案疑兇事件，港大教務長昨日（24日）再向涉事的前評議員發電郵，要求各人就動議案的參與程度及投票取向作回覆。校方又稱，不論學生回應與否亦會被納入考慮，以決定如何執行校委會8月4日作出的禁足令及禁用校園設施的相關處分。



港大評議會風波未平，港大教務長昨日（24日）再向涉事的前評議員發電郵，要求各人於動議案的參與程度及投票取向作回覆。（資料圖片）

香港大學學生會評議會上月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝動議，警方國安處上周拘捕港大學生會評議會四名成員，4人被控一項「宣揚恐怖主義罪」，目前正在還押。

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限最遲周五回覆是否議案動議或和議者

港大教務長昨日（24日）再向涉事的前評議員發電郵，就各人於動議案的參與程度及投票取向了解。電郵中要求他們回應三條問題，包括當日有否出席會議、是否該議案的動議者或和議者以及投票意向。

校方於電郵要求前評議員於本周五（27日）下午6時前回覆，又稱不論學生回應與否亦會被納入考慮，以決定如何執行校委會8月4日作出的處分，包括禁足令及禁用校園設施。

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