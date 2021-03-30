中大深圳醫學院將招生　消息指數十人將於9月入學　課程內容曝光

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-30 19:14

香港中文大學（深圳）在深圳成立醫學院，據了解，深圳醫學院即將招生，首批數十名學生將於今年9月入學。而深圳醫學院的本科生課程將設4個學科，包括臨床醫學、藥學等。 從臨床醫學的課程大綱可見，學生在6年內需修畢195學分，當中包括學習兒科、婦產科、耳鼻喉學科、眼科、臨床放射學、臨床腫瘤學等，在第三學年會有初級實習，第五學年設高級實習。

（香港中文大學（深圳）醫學院網頁圖片）

有消息指出，香港中文大學（深圳）醫學院即將招生，名額有數十個，首批學生將於今年9月入學。

根據該校醫學院網頁，醫學院啟動大樓將於今年上半年投入使用；而毗鄰大學現有校園、佔地21公頃的醫學院新校園，亦有望在數年內建成。

香港中文大學（深圳）亦正於深圳興建一所醫院，該醫院將會集醫療、教學、科研等於一體。（香港中文大學（深圳）醫學院網頁圖片）

醫學院的六年制本科生課程將有4個學科，分別是臨床醫學、藥學、生物信息學、生物醫學工程。網頁指出，基礎醫學採用全英語授課，首兩年課程重點是基礎醫學知識，包括「人體結構」、「倫理與專業」、「微生物學」、「遺傳與生物資訊學」、「醫生與病人」等。

而其後的四年，學生可以在附屬醫院學習病理學等課程，過渡至臨床醫學，課程內容包括「預防醫學與全科醫學」、「臨床技能」、「心理學與精神科」、「兒科」、「臨床腫瘤學」、「矯形外科及創傷學」、「麻醉及重症監護學」等，並可以在附屬醫院實習。

課程最後一年是專科培訓，學生亦可選擇修讀部分研究生課程。學生在完成6年課程後，會獲頒香港中文大學（深圳）臨床醫學學士學位（CUHK（Shenzhen） Bachelor of Medicine degree），及香港中文大學理學（醫學方向）學士學位（CUHK Bachelor of Science （Clinical Medicine）degree）。

香港中文大學（深圳）亦正於深圳興建一所醫院，該醫院將會集醫療、教學、科研等於一體。（香港中文大學（深圳）醫學院網頁圖片）

而香港中文大學（深圳）亦正於深圳興建一所醫院（吉華醫院），該醫院將會集醫療、教學、科研等於一體，佔地面積是9.21萬平方米，建築面積59萬平方米，料會設3,000張病床，投資超過50億元。相關工程已於2019年12月動工，預計於2026年12月31日前正式開業。醫院將作為香港中文大學（深圳）醫學院的附屬醫院、臨床醫學院以及香港中文大學教學醫院。

香港中文大學（深圳）。（資料圖片）

不過，中大深圳醫學院的學位曾經爆出學歷資格風波。2019年，有香港中大醫學院醫科生、舊生不滿深圳分校計劃以「臨床醫學理學學士」招生，將醫科學位偷換成理科學位。中大當時回應指，由於中文大學只可頒授規程所指明的學位，新學位的頒授需經香港立法會更改規程，需時一至兩年，所以在招生初期會先以「臨床醫學理學學士」Bachelor of Science （Clinical Medicine）招生。

但是，校方最後無向立法會申請修例，有學生代表質疑，醫學學士與理學士性質完全不同，中大深圳醫學院的畢業生是否變相獲頒雙學位，憂當中涉程序不公、學歷不符等問題。中大去年回覆稱，做法符合《香港中文大學條例》規程，「毋須作出任何規程修改，並不存在繞過立法會」。