施政報告｜林鄭月娥出席青聯諮詢會　稱青年只着眼於香港很可惜

特首林鄭月娥正就任內最後一份《施政報告》進行公眾諮詢，她今早（28日）出席由香港青年聯會舉辦的諮詢會。會上有學生關注粵港澳大灣區發展、專職教育以及如何培養學生國際視野等。

林鄭月娥指出，目前全球國際化，若青年教育和事業收窄至只着眼於香港「很可惜」，大灣區機遇是香港的10倍，認為香港要背靠中國，放眼全世界。她相信未來數碼學科具發展前景，但本港大學相關學科課程仍然不足，希望大學可開辦相關課程。



林鄭：大灣區機遇是香港10倍 提供多元化發展機會

諮詢會上有參加者關注政府會否成立職業生涯規劃小組，助學生在求學時間認識事業發展路向。有學生問到政府會如何幫助家境較貧困的學生擴闊國際視野。有剛畢業、從事航空業的出席者表示，她接觸很多年輕人視野只局限於香港市場，忽略大灣區的機遇，建議政府可以與航空企業合作，舉辦青年人到大灣區考察的交流團。

林鄭月娥說，在全球國際化的環境下，如何裝備青年人進入職場或創業，是教育的重要一環，認為要發展專職教育，應集中在推廣工作，改變社會觀念，「唔係你改變唔到，而係改變唔到家長嘅睇法」。

她又提到香港須背靠祖國，放眼世界，以航空業為例，香港機場每年接載7,000萬人次乘客，而整個大灣區「龍頭」機場共有三個，整個大灣區的機遇是香港的10倍。她說，香港機場已與新入股的珠海機場合作，認為可研究將部分私人飛機轉至珠海升降。另外她支持機場管理局在港珠澳人工島上興建航空學院，最近航空學院亦與法國的航空學校舉辦碩士學位課程，希望為年輕人提供多元化發展機會。

倡大學開辦多媒體課程 培訓更多科技人才

林鄭月娥表示，數碼（digital）學科前景「發展好大」，希望年輕可以多元發展，「唔好全部讀醫、法律、金融」。她續指，不論在藝術、科學、醫藥甚至日常生活方面，也需要運用到不同科技，但現時科技人才不足，又稱她最近到訪本港8間大學，校方都認為可以為學生提供更多多媒體培訓，但目前課程仍然不足，冀大學多開辦相關課程。

至於大灣區青年就業計劃，林鄭說現時向政府申請補貼的職位只有數百個，但強調廣東省和深圳市很支持該計劃，並提供「一站式」生活支援服務。