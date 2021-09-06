政圈風聲｜區議員劉卓裕跨區擺街站 　劍指新界西南立法會選舉？

今年7月，政圈有傳政府將向被DQ區議員追討上任以來涉約百萬薪津，逾230位民主派區議員辭職，但前年區選擊敗立法會議員田北辰的荃灣區議員劉卓裕選擇留守，未有跟大隊辭職。

近日劉卓裕跳出荃灣愉景選區，踩入葵青、荔景等區擺街站，有傳劉卓裕欲參戰今年12月立法會「新界西南」直選。劉卓裕說，近日開始遊走不同區份，希望為已辭職的民主派區議員「補位」；至於是否參選，他稱首要專注地區工作，但提到以議員身份處理地區問題，「官員起碼肯聽吓、見吓你」，個人不贊成「躺平」。



+ 12

到荔景、葵青等區擺街站

劉卓裕於2019年區選以「政治素人」姿態，挑戰盤踞愉景選區多年的田北辰，最終以4,418票擊敗僅得3,804票的田北辰，晉身區議員行列，被政圈稱為「田北辰剋星」。他去年曾報名出戰立法會區議會（一）功能界別，惟最終選舉延期。

區議員辭職潮過後，原有16名民主派區議員的荃灣區議會，現只有6名民主派留守，包括區議會主席陳琬琛、副主席李洪波及劉卓裕等。近日劉卓裕動作頻頻，除在荃灣「老巢」積極擺站，亦遊走葵芳、葵興、荔景等新界西地區。他指理解不少民主派區議員各因理由辭職，自己早在4月已決定留守，故希望可行範圍內「補位」，為欠缺當區區議員的街坊提供服務。

劉卓裕有「田北辰剋星」之稱，他在去年區選於荃灣愉景選區以4,498票擊敗知名度高的田北辰，令田北辰失去「雙料議員」銜頭。（資料圖片／羅國輝攝）

稱留守區議會為市民帶來希望

12月立法會選舉將至，民主派仍未決定是否參選，劉卓裕「跨區」舉動就惹來政圈耳語，是否有意出戰荃葵青一帶的「新界西南」直選？劉卓裕接受查詢時表示，上周開始在葵芳、青衣等區擺街站，為已辭職的區議員「補位」，街坊對有區議員提供服務反應不錯。

至於參選與否，劉卓裕無正面回應，目前要專注地區工作，但留意到不少人談論「做議員仲有無用」，以區議員身份地區問題，「官員起碼肯聽吓、見吓你」，個人不贊成「躺平」。他稱現時社會氣氛差，身邊不少朋友移民，但他留守區議會與市民近距離接觸，反而覺得可為身邊人帶來希望。

根據新選舉制度，倘劉卓裕「去馬」須跨過兩大難關，首先須爭取由建制主導的五大界別選委提名，再要通過候選人資格審查委員會的審查。翻查資料，劉卓裕無參加民主派初選或借出辦事處作票站，亦無參與《墨落無悔》聲明，但去年《港區國安法》生效前夕，他有份與區議員聯署反對，批評諮詢不足，但同樣有簽署相關聲明的獨立民主派、西貢區議會主席周賢明，近日通過資格審查成功入閘，成為社福界選委會候選人。



其他參選社福界選委會名單，請參閱《香港01》選委會選舉專頁。