新思維3至4人考慮選立法會　狄志遠：能否拿到提名「見步行步」

新思維表示，黨內有3至4人正積極考慮參選立法會，但從選委會選舉來看，現時選舉的「安全系數」太高，希望將來會調整，讓更多「另類聲音」都可以參與。



指選委會選舉競爭性低並不理想

新思維主席狄志遠表示，今次選委會選舉並不理想，指1,500個席位之中有325個當然委員，603人自動當選，即近1,000議席沒有選舉成份。最後有13界別有選舉程序，當中有7個界別是最後一日突然有1人報名，競爭非常之低。他說，如一個選舉1,500個議席之中不足100個有較大競爭，選舉的質素和成效就有非常大的疑問。

狄志遠表示，有不同專業人士與他們交流，新思維黨內有3至4人積極考慮參選來屆立法會選舉，但能否拿到提名就要「見步行步」。

安全系數太高令人卻步 促容納多元聲音

他認為，今次選委會選舉可看到「安全系數」定得太高，直言香港需要多元聲音，但如果選舉制度難容納多元聲音，「就得個講字」。對於未來立法會提名，狄志遠估計會更困難：「（選委會）五個界別成員已經係度，邊啲人大家知道，呢啲朋友都係建制派相當有份量嘅人，佢哋點樣睇另類聲音真係估唔到。好簡單講，如果直係唔鍾意另類聲音，佢哋可以一致『發揮作用』，對我哋呢D另類聲音嚟講係有壓力。」

新思維呼籲中央和特區政府應有開放的態度，如果相信多元聲音對香港發展有好處，就必須調整參選門檻，讓選民去選擇。

狄志遠參選選委會社福界選舉，各界別候選人名單請按此。