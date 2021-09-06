林鄭歡迎前海方案　曾國衞任工作專班港方組長　港澳辦指恰逢其時

中共中央、中國國務院今天（6日）印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，提出深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平、推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革創新、打造國際一流營商環境等措施。

特首林鄭月娥歡迎中央公布《前海方案》，期望香港社會各界在特區政府政策支持下，能積極把握前海和橫琴方案帶來的機遇，共同推動建設粵港澳大灣區，又指特區政府會通過港澳政府的合作機制，探討香港可如何為《橫琴方案》的實施提供支持並作出貢獻。

國務院港澳辦指，《前海方案》是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大部署，是豐富「一國兩制」實踐的重大舉措，是對香港經濟社會發展的重大利好，指香港已實現由亂轉治，正開啟由治及興的新進程，《前海方案》的實施可謂恰逢其時。



9月6日林鄭訪問深圳



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港深政府成立高層次工作專班

《前海方案》提出多項措施，包括將前海深港現代服務業合作區總面積擴大8倍，至120.56平方公里，同時提出「推進現代服務業創新發展，建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展體制機制」、「加快科技發展體制機制改革創新」、「打造國際一流營商環境」、「深化與港澳服務貿易自由化」、「擴大金融業對外開放」、「提升法律事務對外開放水平」、「高水平參與國際合作」等。

林鄭月娥指，《前海方案》將有利推動更高水平的港深合作，發揮兩地在粵港澳大灣區內「雙引擎」功能，又指《前海方案》再次表明國家通過粵港澳大灣區發展，豐富『一國兩制』實踐，深化改革、擴大開放，提升粵港澳合作水平的重大部署，並以現代服務業為切入點，進一步促進粵港、港深合作，和推動香港更好融入國家發展大局。

林鄭又提到，香港擁有「一國兩制」的體制優勢，以及高度法治化、市場化和國際化的一流營商環境，亦是國際金融、航運、貿易中心和航空樞紐，《前海方案》不但能充分發揮香港在高端專業服務業的固有優勢，助力提升前海深港現代服務業合作區的功能，更能促進香港專業服務業的長遠發展。

林鄭續指，在中央支持下，港深政府一直為香港專業服務進入前海搭橋開路，做了不少工作。在法律服務方面，經修改及通過後的《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》，容許在前海註冊的港資企業在沒有「涉外因素」的情況下亦可選用香港法律作為民商事合同的適用法律，又落實粵港澳大灣區律師執業考試等措施。林鄭表示，為加快推動在前海更高水平的合作和更多具體措施的落實，港深兩地政府早前已同意成立高層次的工作專班，港方的組長是政制及內地事務局局長。

林鄭表示，為加快推動在前海更高水平的合作和更多具體措施的落實，港深兩地政府早前已同意成立高層次的工作專班，港方的組長是政制及內地事務局局長。（羅君豪攝）

港澳辦促政府、社會各界 進一步凝聚發展共識

港澳辦發言人指出，《前海方案》以「擴區」和深化改革、擴大開放為主題，大幅擴展了前海深港現代服務業合作區的發展空間，明確提出了打造全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐的目標任務，其中特別強調推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，並圍繞現代服務業創新發展、打造國際一流營商環境等方面提出了一系列具體舉措。

發言人指，這些措施體現中央對香港長期繁榮穩定和民生福祉的高度重視，彰顯香港在高質量建設粵港澳大灣區中所具有的突出優勢，必將為香港發展拓展新空間、注入新動能、提供新機遇。

發言人表示，香港已實現由亂轉治，正開啟由治及興的新進程，《前海方案》的實施可謂恰逢其時，衷心希望香港特區政府和社會各界進一步凝聚發展共識，牢牢抓住機遇，用好中央支持政策，發揮香港獨特優勢，不斷深化粵港互利合作，在融入國家發展大局進程中實現香港更好發展。

民建聯指《橫琴方案》屬制度創新

民建聯提到昨天（5日）公布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，黨主席李慧琼表示，該黨已約見粵港澳大灣區發展專員袁民忠，指《橫琴方案》對解決澳門深層次矛盾提供了指導性的作用，同時《方案》中明確了橫琴的管理機構，由廣東省以及澳門共同管理，是一種制度的創新，為今後大灣區城市間的合作提供了參考。

立法會議員劉國勳認為，方案為香港與大灣區其他城市之間的合作提供很好的典範，包括提出「貨物『一線』放開、『二線』管住」、「人員進出高度便利」以及對在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15%的部分予以免徵等的政策規定，亦大大促進了珠海和澳門之間的人流、物流的流動效率，認為可探討此模式是否可以用於廣州南沙、深圳前海以及河套等合作區域。

該黨希望，特區政府應該盡快成立專項小組就方案進行研究，探索未來適合香港與其他城市的合作模式，進一步推動香港參與大灣區建設。