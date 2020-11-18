美心長女伍淑清籲港青到大灣區體驗　拒到內地如放棄更好未來

大灣區發展研討會今早（18日）舉行，美心集團創辦人伍沾德長女、北京航空食品有限公司名譽董事長伍淑清發言時表示，香港作為自由市場，有不同的國際貿易活動及資訊自由流通等，必定可以在大灣區發揮優勢。

她認為，香港年青人覺得香港是「舒適區」，但如果不願到內地開眼界，就等如放棄更好的未來，建議政府要引入不同人才到港之外，亦要幫助及鼓勵年青人到內地體驗及發展。