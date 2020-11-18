美心長女伍淑清籲港青到大灣區體驗　拒到內地如放棄更好未來

撰文：翟睿敏
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大灣區發展研討會今早（18日）舉行，美心集團創辦人伍沾德長女、北京航空食品有限公司名譽董事長伍淑清發言時表示，香港作為自由市場，有不同的國際貿易活動及資訊自由流通等，必定可以在大灣區發揮優勢。
她認為，香港年青人覺得香港是「舒適區」，但如果不願到內地開眼界，就等如放棄更好的未來，建議政府要引入不同人才到港之外，亦要幫助及鼓勵年青人到內地體驗及發展。
去年曾稱放棄年輕人
去年修例風波期間，伍淑清受訪時指香港長年忽視對年輕人的國民教育，導致很多年輕人完全被社交媒體「洗腦」，成為反政府、反體制和反中國的人，又指社會已經失去整整兩代年輕人，而她會放棄這些年輕人，不會再浪費時間去跟他們講什麼。
伍淑清言論一出，成為示威者攻擊對象，美心集團旗下多間商店被破壞，亦有人標籤美心為「藍店」。
盛智文表示，內地近年的發展令人震驚，香港不論喜歡與否都必需改變。（資料圖片/黃寶瑩攝）
在同一論壇中，蘭桂坊集團主席盛智文表示，內地近年的發展令人震驚，香港不論喜歡與否都必需改變。他認為，香港品牌獲全球接受，將會成為大灣區的領航者；加上中國、日本、澳洲等15個亞太國家日前簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），區內的23億人口能為大灣區帶來更大機遇，香港要更加做好金融服務業。
盛智文認為，香港將會成為大灣區的領航者。（資料圖片）
全國政協常委胡定旭讚揚內地電子醫療十分高效，病人可透過物流在家中收取藥物，建議香港把握有關技術重塑醫療行業。
食物及衛生局前局長高永文就指，新冠肺炎疫情可能持續數年，有需要製定更有效防疫措施，大灣區已設跨境電子諮詢，本港可向電子醫療方面發展，建立電子問診中心及新的醫療服務模式。