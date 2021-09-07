「回港易」明凌晨全面恢復　「來港易」9.15推　兩口岸日限2千人

港府宣布「回港易」今晚深夜起（9月8日凌晨零時）全面恢復，適用於內地全境及澳門，出現疫情的6個小區地方除外，香港居民循計劃回港三大規定依舊，包括回港前取得有效陰性的核酸檢測結果、14天內沒有到過高風險地區，以及回港後雖然毋須家居隔離、但必須按要求定期接受病毒檢測。

至於醞釀多時、為內地人及澳門人而設的「來港易」，敲定9月15日推出，非本港居民可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1000個，合共2000個名額，檢疫及通關要求與「回港易」一致。



林鄭宣布「回港易」深夜起（9月8日凌晨零時）全面恢復，為內地人及澳門人而設的「來港易」也敲定9月15日推出。（梁鵬威攝）

「回／來港易」不包含中高風險地區

林鄭月娥今（7日）出席行政會議前見記者，主動宣布全面恢復自8月初因內地疫情而暫停的「回港易」，在澳門、及廣東省以外地區的香港居民，將容許循計劃回港。林鄭指決定是因為內地疫情已趨穩定，但一如既往，計劃不包含被內地視為中、高風險的地區，有關不包括地區也會在「回港易」網站內公布，林鄭指這些地區共有6個，但公布一刻翻查網頁並未見更新。

內地衞健委網頁顯示，截至9月6日下午3時，並沒有高風險地區，但中風險地區包括：江蘇揚州瘦西湖福苑小區、雲南瑞麗市勐卯鎮兩個居民小組。林鄭指擬循計劃回港人士宜事前先上網查看，又強調計劃自去年11月推出，已有廿幾萬港人循計劃回港，當中並無任何確診個案，「所以可以放心做」。

至於針對內地人及澳門人的「來港易」，林鄭指「講咗好耐，但一直都未能實施」，目前因為兩地疫情平穩，亦將於9月15日推出，合共2000個名額，檢疫及通關要求與「回港易」一致。她稱政府稍後會再發出新聞公告，交代配額等問題。

竹篙灣外傭檢疫中心本月20日啟用 收費不多於5百元

此外，竹篙灣檢疫中心800個專供外傭使用的檢疫房間，目標9月20日接受入住，一周前開放預訂，特首林鄭月娥透露，每晚房價不超過500元水平。

林鄭月娥表示，本港自上月17日起到今日剛好已實現21天沒有本地確診個案，即本地基本達致清零，但外圍情況仍然嚴峻，除非完全禁止居民回港，否則無可避免有輸入個案，但她認為，本港的措施能夠成功阻截相關個案流入社區。