袁海文：個人名義參選「唔湯唔水」　民主黨應清楚解釋理念

民主黨本月26日將召開會員大會，決定是否參與12月立法會選舉。全國僑聯副主席盧文端近日連番撰文，指民主黨如強行禁止黨員參選或違反《港區國安法》，如同「求死」。有指黨內正醞釀「第三條路」，即黨不直接反對參選，容許個別黨員以個人名義出戰，民主黨不給予支援，惟不會開除其黨籍。



民主黨深水埗區議員袁海文認為，「第三條路」是「唔湯唔水」，對市民亦不誠實，黨應該認清理念後，決定選還是不選，並向選民交代。



未透露個人投票意向 稱需要盡量發聲

袁海文接受民主黨前主席劉慧卿訪問期間提到，近月政治環境，有很多人似乎迷上「放風嚇人」，但又不交代法律原因。他認為，一個黨是否參加選舉，應是黨自身的決定，如黨員違反黨的決定，黨自然有權予以紀律處分。他指現時有人「下下拉到國安，咁樣唔係製造白色恐怖，係啲咩？」認為不應該助長此風氣，民主黨須按自身的策略作明智決定。

袁海文認為「第三條路」對於市民來說，是個不誠實的做法，因為民主黨的政治力量源於公眾的支持，應該向他們交代方針理念，如此「中間處理」，有點「唔湯唔水」的感覺，看不見對民主黨及整個社會有何好處。不過他同意，民主黨須就此事尋求法律意見，慨嘆在今日政治環境下，甚麼都可以發生，坦言「用法律迫人參選」的邏輯很奇怪。

被問到個人立場，袁海文未有正面回應，但認為基本原則是，在國安法及疫情下，香港人的權利受到一些影響，需要盡量發聲，恢復市民的集會權利和言論自由，「當然都要諗自己有冇咁嘅能力，如果呢啲底線同原則都做唔到，我就睇唔到個意義」，如果黨決定選或不選，他定當尊重。他又強調，站在關心黨的立場，必定出席月底的會員大會，「嗰日我本來要湊女，我都特登要抽時間去」。

▼部分已公布辭職區議員▼



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批政府放風聲嚇走區議員 手段「下三流」

特首林鄭月娥今日公布區議員宣誓安排，本周五將由港島區「打頭陣」。民政事務局局長徐英偉指，薪津安排會跟隨酬津指引處理，如喪失議員資格，會由當日起停發酬津。

袁海文指，暫時未收到相關邀請函，但相信是短期內的事，又提到政府事前借多間傳媒放風指，將會向喪失資格的區議員追討上任以來的一切薪津，誘使逾200名區議員辭職，但既不交代法律理據，徐英偉在公開場合又不置可否。袁批評上述手法「卑鄙無恥」，是「下三流手段」，到嚇走區議員後更要說風涼話，稱「平生不作虧心事，夜半敲門也不驚」。

他質疑，政府刻意放出錯誤的風聲，然後不去澄清，任由這些風聲流竄，從而達到政治目的，完全顛覆政府一直以來與媒體打交道的原則，「作為一個從政者咁樣做，身邊好多公務員朋友都話睇唔過眼」。