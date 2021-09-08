羅健熙：難料黨內區議員能否通過宣誓　留任者對追薪有最壞打算

民主黨本月26日將召開會員大會，決定是否參與12月立法會選舉。全國僑聯副主席盧文端近日連番撰文，指民主黨如強行禁止黨員參選或違反《港區國安法》，如同「求死」。有指黨內正醞釀「第三條路」，即黨不直接反對參選，容許個別黨員以個人名義出戰。

民主黨主席羅健熙今日（8日）於港台節目上表示，月底的會員大會只處理黨是否派人參選的問題，不會處理「其他後續問題」。對於區議員宣誓安排，羅健熙指無從判斷最終有多少民主黨成員可通過宣誓，在追薪安排上，留任的議員已作最壞打算。



羅健熙：難以估計民主黨能否通過宣誓

羅健熙指出，會員大會要做的事情相對簡單：就一些大原則問題作決定，亦即是否派人參選，其他後續問題「唔會特別處理」。如有其他細節問題、個別人士取態如何、是否個人名義參選，要再視乎用什麼其他機制處理，希望大家都尊重民主黨的決策機制。

他強調，民主黨完全沒能力「強行阻止」別人參選，如果黨決定不參選，有黨員不服從而退黨自行參選，黨亦不可能阻止。不過，他認為這是政治倫理的問題，不是「規矩」問題。羅指民主黨一直以來所作的大方向決策，不同人也有不同演繹，考慮的範疇也很不同，但如果有些人「只接受一個解釋」，他也沒有辦法。

被問到區議員宣誓安排，羅健熙指難以估計當局「紅線」如何，因此無從判斷最終會有多少人、多少民主黨成員通過宣誓。他指，沒有逐一與黨的區議員商討，但相信留下來的議員絕大部分都會宣誓。追薪安排上，相信留任的議員都已有「最壞情況」的心理準備。

羅曉楓：分區委員會可填補部分職能

大埔南分區委員會副主席、經民聯羅曉楓表示，要求區議員盡快宣誓合情合理，如同婚姻契約，要當公職服務市民，當然要遵守規矩，期望各區議員盡快宣誓，做好區議會工作。他提到現時很多區議會只剩少數議員，運作受影響，分區委員會一定程度上也可「補位」，但坦言在欠缺辦事處的情況下，工作比較困難，期望政府可給予一些支援。

深水埗區議會主席、民協覃德誠在同一節目表示，過去兩個月來有不同風聲流竄，一時說不追薪，一時又說未必會，相信到了今天所有留任的議員都已處之泰然，與其擔心這個，不如專心幫居民處理好消費券「補鑊」等民生問題。不過他坦言，政府由7月開始放風，到今日對於薪津安排都沒有具體說法，不明不白，認為一個負責任的政府，必須讓參加者知道遊戲規則、講明條款，大家才能有效工作。